Max Verstappen zou in de nabije toekomst wel eens de overstap kunnen maken naar het Formule 1-team van Aston Martin. Eigenaar Lawrence Stroll zou bereid zijn één miljard euro over te maken om de komst van de Nederlandse superster mogelijk te maken. Amber Brantsen, presentatrice bij Viaplay, sluit niet uit dat dit gaat gebeuren.

Brantsen schoof onlangs aan bij het tv-programma Goedmorgen Nederland en sprak daar over onder meer Verstappen, die in de nadrukkelijke belangstelling van Aston Martin lijkt te staan. De laatste geruchten vertellen dat het team van Stroll het duizelingwekkende bedrag van 1 miljard euro over heeft om Verstappen los te weken uit zijn contract bij Red Bull Racing. De Nederlander is in theorie nog tot medio 2028 verbonden aan de Oostenrijkse renstal, maar wie de Formule 1 al langer volgt, weet dat contracten er voornamelijk zijn om vroeg of laat verscheurd te worden. We zagen dit onlangs nog gebeuren met Sergio Pérez, die zijn contract bij Red Bull noodgedwongen liet ontbinden.

Artikel gaat verder onder video

Is Verstappen te porren voor een overstap naar Aston Martin?

Er werd het afgelopen jaar veel gespeculeerd over de toekomst van Verstappen, maar uiteindelijk werd duidelijk dat hij 'gewoon' bij Red Bull blijft. Maar voor hoe lang? Als Red Bull in 2025 inderdaad niet meer zo dominant is als men voorspelt, is dat dan een reden om te vertrekken? Of wellicht als Red Bull met Ford de nieuwe reglementen van 2026 niet direct werkend weet te krijgen? Brantsen gokt op dat laatste en denkt dat Aston Martin de beste kans maakt om Verstappen ten tijde of na het seizoen van 2026 in te lijven. Het team van Stroll is flink aan het investeren en trok al diverse grote namen aan om zich voor te bereiden op 2026 en daarna. Wordt Verstappen de volgende klapper van Aston Martin?

Hughes: 'Ik zou veel waarde hechten aan de Verstappen naar Aston Martin-geruchten'Lees meer

Verstappen naar Aston Martin in 2027?

"Hij [Verstappen] is een racer pur sang. Hij wil winnen", zo begint Brantsen in de uitzending. "Maar, en dat is het waar het interessant wordt voor Aston Martin, die Red Bull is in het groter geheel niet meer zo goed, niet meer zo dominant als het was. Vanaf 2026 komen er nieuwe regels in de Formule 1 en verandert de motorisatie, het wordt voor een deel elektrisch. En de concurrentie ruikt dus zijn kans om vanaf dan een slag te slaan. Dus gaat Max Verstappen komend seizoen naar Aston Martin? Ik denk het niet. Misschien vanaf 2027 dat Max zegt: 'Nou, het wordt tijd voor een overstap.' Ik sluit het niet uit."