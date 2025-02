Lewis Hamilton krijgt deze week een tweede kans op het circuit van Barcelona. De zevenvoudig wereldkampioen stapt achter het stuur voor alweer zijn derde test in een Ferrari. Dit keer in het teken van bandenleverancier Pirelli.

Lewis Hamilton is inmiddels officieel in dienst getreden bij het Formule 1-team van Ferrari. De veertigjarige coureur maakte de overstap vanuit Mercedes, waar hij de afgelopen elf jaar zes van zijn in totaal zeven wereldtitels bij elkaar reed. Afgelopen maand verscheen hij voor het eerst in een rode overall op social media, waarna ook de eerste meters in een Ferrari al snel een feit werden. Op het testcircuit in Fiorano reed hij dertig ronden in Ferrari uit 2025, onder het mom van een TPC-test (Testing Previous Cars). Ook teammaat Charles Leclerc maakte hier zijn eerste meters van het nieuwe jaar.

Eerste crash Hamilton bij Ferrari

De week hierna was er opnieuw werk aan de winkel voor de coureurs van Ferrari. Tijdens een driedaagse test op het Formule 1-circuit in Barcelona, - wederom in de auto uit 2023 - kwamen Hamilton en Leclerc opnieuw in actie. Op woensdag kwam echter het nieuws naar buiten dat Hamilton gecrasht was met zijn Ferrari. De schade viel mee, en ook de Brit zelf hield er geen kleerscheuren aan over. Volgens Ferrari was hij simpelweg de limieten aan het opzoeken.

Herkansing in Barcelona

Deze week krijgt Hamilton een herkansing. Hij en Leclerc mogen in Barcelona namelijk achter het stuur stappen van de Ferrari uit 2024, de auto van afgelopen seizoen dus. Dit keer in het teken van een bandentest voor Pirelli. Lando Norris en Oscar Piastri zullen namens McLaren eveneens in actie komen. De auto's voor deze test zijn aangepast, omdat de banden voor 2026 anders zullen zijn. De voorbanden worden 25 millimeter smaller gemaakt, terwijl de achterbanden 30 millimeter worden ingedrukt.

Een voordeel?

Dat zijn aardig wat meters voor Hamilton en Leclerc, waar bijvoorbeeld Max Verstappen in Bahrein pas zijn eerste meters zal gaan maken. Hebben zij daarmee niet een voordeel op de concurrentie? Dat valt wel mee. Zoals gezegd zijn de eerste twee tests verreden in de auto van 2023, terwijl de testdag van deze week wordt verreden in een flink aangepaste 2024-auto. Ze zitten wellicht wat eerder weer in het ritme, maar qua testen met de nieuwe auto's, wordt hier geen enkel voordeel uit behaalt.

