Lewis Hamilton tikt inmiddels de veertig aan en gaat het komende seizoen weer beginnen aan een nieuw avontuur in de Formule 1 en dus lijkt hij ondanks zijn leeftijd nog niet van plan te zijn om op korte termijn zijn helm aan de wilgen te hangen. Volgens Jacques Villeneuve zou de Brit zelfs nog tien jaar door kunnen.

Ferrari beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Daarmee is een nieuw hoofdstuk in zijn lange loopbaan geboren en voorlopig lijkt hij ook nog niet van plan om ermee te stoppen. Villeneuve krijgt de vraag of Hamilton nog tien jaar door kan in de sport: "Het hangt ervan af of Lewis Hamilton dezelfde honger heeft als Fernando Alonso of niet. Hij wil nog steeds één kampioenschap en hij wil het met Ferrari. Dus dat zou genoeg moeten zijn om hem die honger te geven. Maar als het moeilijk wordt, gaat hij zich afvragen of hij een vechter en krijger wil zijn zoals Alonso of dat het tijd is om iets anders met mijn leven te gaan doen", vertelt hij aan Action Network.

Hamilton kan nog lang door

Villeneuve denkt dat Hamilton op papier nog jarenlang door kan: "Fysiek is er geen probleem. Hij is superfit. Hij is supersterk en hij kan nog tien jaar door. Daar is helemaal geen probleem. Het gaat allemaal erom wat er in het hoofd gebeurt en wat hij wil. Het is altijd zo in sport. Leeftijd is geen probleem. Het gaat erom hoe mentaal je er klaar voor bent om alles te geven en om alle nodige training te doen. Naar bed gaan, wakker worden in de ochtend en daaraan denken en focussen. Op een bepaald punt in je leven, verliest het misschien prioriteit. Dan ga je minder worden. Niet door het fysieke effect."

