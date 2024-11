Antonio Pérez is doorgaans niet vies van de nodige opmerkelijke en opschuddende uitspraken, al lijkt hij het dit keer wel érg bont te maken. De vader van Sergio Pérez heeft het dit keer gemunt op Ralf Schumacher, de man die zei dat de Mexicaan eruit zou liggen bij Red Bull Racing.

Papa Pérez, zoals de vader van de Red Bull-rijder ook wel door de volksmond gaat, baart zo nu en dan opzien met opmerkelijke uitspraken die hij maakt over zijn zoon en de gang van zaken in de Formule 1. Zo meldt hij regelmatig dat Pérez op een dag wereldkampioen zal worden in de sport en we ook voorlopig nog niet af zijn van de Latijns-Amerikaanse rijder. "Het beste van Checo Pérez moet nog komen. Ik weet zeker dat Checo op het goede moment over de juiste wapens en middelen beschikt om voor het wereldkampioenschap te vechten. Ik ben enthousiast en kan het zeggen: Checo zal wereldkampioen worden", zei hij onder meer recent.

Eerdere uitspraken

Dit keer heeft hij het echter gemunt op Schumacher, die het moet ontgelden omdat hij zei dat Pérez weg zou gaan bij Red Bull: "Volgend jaar rijdt hij sowieso geen meter meer in die auto, daar ben ik vrij zeker van. Ik denk eigenlijk niet eens dat hij het seizoen afmaakt. Red Bull zal na dit weekend een beslissingen gaan nemen", zo stelde hij even geleden tegenover Sky Deutschland. "Die man staat onder zo'n enorme druk dat hij niet blij naar huis zal gaan. Bovendien is het een ramp voor het team, niet alleen voor hem, maar ook voor de monteurs. Wil je iets doen tegen Ferrari, dan moet er snel iets veranderen."

Ferme teksten

De uitspraken van Schumacher zijn verkeerd gevallen bij Pérez senior: "Zij [de media] moeten op zijn minst excuses maken. Er was een coureur die Formule 1-coureur was en nu journalist is. Hij zei dat Checo eruit lag bij Red Bull en de volgende week kwam hij uit de kast", zo sneert hij bij ESPN. "Ik weet niet of hij verliefd was op Checo. Snap je dat? Er zijn veel rare dingen aan de hand. Je weet niet meer of hij een journalist, een man of een vrouw is", zo doet hij er nog een bijzonder schepje bovenop. Zijn mening doet er verder niet toe. Niet vanwege Checo Pérez, maar vanwege wat zijn ex-vrouw heeft gezegd", zo lijkt hij ten slotte te doelen op uitspraken van ex Cora Schumacher, die Ralf onder meer ervan beschuldigde niet eerlijk geweest te zijn.

