Voor Max Verstappen is het toch wel een positieve verrassing om zondagavond vanaf de eerste startrij te mogen starten. Het eerste rondje van Verstappen in Q3 werd afgepakt en dus stond de druk vol op de ketel.

Verstappen kende geen vlekkeloze zaterdag, waarbij hij tijdens de derde vrije training als vierde werd afgevlagd. Tijdens de kwalificatie leek de snelheid er echter wel weer in te zitten. In Q3 stond Verstappen eventjes op pole position, hoewel Sainz met een snellere ronde bezig was. Vanwege tracklimits in bocht twee verloor de Nederlander zijn tijd, maar uiteindelijk was de 1:16.171 genoeg om voor P2, voor de neus van titelrivaal Norris.

Verstappen had eerste startrij niet verwacht

Tegenover James Hinchcliffe en na afloop van de kwalificatie, legt Verstappen uit dat de druk er wel op zat in Q3: "Ja best wel veel (druk). Ik heb gisteren bijna geen ronde gereden. We waren vooral in de achtervolging en VT3 was gewoon niet zo goed." Tijdens die laatste oefensessie was het gat met de snelste tijd aanzienlijk. "Ik stond dus sowieso wel onder druk om een goede kwalificatie te rijden. Mijn eerste ronde werd afgepakt en dat maakt de druk nog groter, maar ik ben enorm blij om op de eerste startrij te staan. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat dat mogelijk was."

Autódromo Hermanos Rodríguez

Het baantje in Mexico-Stad is volgens Verstappen ook wel verraderlijk: "Dit is één van de lastigste banen om goed te krijgen. Stratencircuits zijn moeilijk, maar dit circuit ook wel. Met weinig downforce is het best wel makkelijk om de banden te blokkeren of om ineens weg te glijden en dan gaan de banden ook ineens oververhitten. Het is één van de lastigste van de kalender."