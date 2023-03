Marko velt oordeel over 'Plan B' Mercedes, 'eerste upgrades Red Bull' | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zondag 12 maart 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Karun Chandhok weten dat hij denkt dat Ferrari de grootste uitdager van Red Bull gaat zijn, verwees Helmut Marko het 'Plan B' van Mercedes al naar de prullenbak, zag David Coutlhard in Max Verstappen wederom een wereldkampioen, komen de eerste upgrades voor de RB19 er al aan en bleek het chaos bij Ferrari. Dit is de GPFans Recap van 12 maart.

Marko verwijst plan B van Mercedes naar de prullenbak: "Dat kan niet"

Dat het seizoen voor Mercedes niet helemaal is begonnen zoals het team voor ogen had, dat mag duidelijk zijn. De W14 is op dit moment nog niet een bolide die om de zeges kan vechten en Toto Wolff hintte eerder al op een radicale verandering van koers, maar volgens Helmut Marko is dat simpelweg niet mogelijk. Dit is vanwege de budgetcap. Meer lezen? Klik hier!

'Red Bull komt in Australië en Azerbeidzjan met upgrades voor RB19'

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn in Bahrein uit de startblokken geschoten en domineerde zowel op zaterdag als zondag. Nu lijken er tijdens de komende vier races ook nog eens twee upgrades aan te komen. Meer lezen? Klik hier!

Chandhok ziet Ferrari als grootste rivaal Red Bull: "Slaan terug komende races"

Karun Chandhok, voormalig F1-coureur en huidig analist bij Sky Sports, denkt dat er bij Ferrari meer reden is om positief naar de komende races te kijken dan bij Mercedes. Sterker nog, hij denkt dat Red Bull vooral op de Italiaanse renstal moet letten. Meer lezen? Klik hier!

Coulthard: "Werklust Verstappen geeft hem streepje voor op concurrentie"

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen is het nieuwe seizoen fluitend begonnen. De Nederlander liet tijdens de openingsrace in Bahrein zien dat hij op dit moment de onbetwiste nummer één van het veld is en David Coulthard ziet bij de Limburger de ideale combinatie tussen werklust en talent, zo vertelt hij bij Times of India. Meer lezen? Klik hier!

Frictie bij Ferrari: 'Vasseur niet blij met uitgeklede rol als teambaas'

Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport is het vrij onrustig in de top bij Ferrari. Frédéric Vasseur is vanaf 2023 de nieuwe teambaas van het team, maar de Fransman zou niet alle bevoegdheden van CEO Benedetto Vigna krijgen. Laatstgenoemde bemoeit zich namelijk zelf graag met het team en Vasseur zou volgens het medium de rolverdeling al meer dan zat zijn. Meer lezen? Klik hier!

Webber ziet Alonso wel bijtekenen na tweejarige deal met Aston Martin

Voormalig Formule 1-coureur Mark Webber is de 41-jarige Fernando Alonso nog lang niet toe aan het einde van zijn carrière. De Spanjaard heeft op dit moment een tweejarige deal op zak bij Aston Martin en de Australiër sluit niet uit dat Alonso na die periode ook actief zal zijn in de sport. Meer lezen? Klik hier!