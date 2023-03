Remy Ramjiawan

Zondag 12 maart 2023 11:28 - Laatste update: 15:06

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen is het nieuwe seizoen fluitend begonnen. De Nederlander liet tijdens de openingsrace in Bahrein zien dat hij op dit moment de onbetwiste nummer één van het veld is en David Coulthard ziet bij de Limburger de ideale combinatie tussen werklust en talent, zo vertelt hij bij Times of India.

De regerend kampioen is nog niet helemaal tevreden met de RB19, maar daar was afgelopen zondag tijdens de race weinig van te merken. De 25-jarige Red Bull-coureur kwam namelijk met een voorsprong van elf seconden op zijn teamgenoot over de finishlijn en onderstreept daarmee zijn grootse vorm. Coulthard wijst dan ook naar de eerste 'onheilspellende' signalen dat de derde wereldtitel op komst is.

Artikel gaat verder onder video

Vechtlust, arbeidsethos en talent

Teamgenoot Sergio Pérez hoopt dit jaar zelf ook een gooi te doen naar het kampioenschap, maar volgens Coulthard gaat de Mexicaan die doelstelling niet halen. "Pérez is een zeer getalenteerde coureur, maar hij mist op dit moment die halve tiende die Max wel heeft. Er zullen altijd uitzonderlijke coureurs zijn die opvallen en op dit moment is Max die persoon", zo prijst de Schot Verstappen. Hij vervolgt: "Hij heeft het keer op keer laten zien, dat hij beschikt over de nodige vechtlust. Met zijn arbeidsethos op het circuit en samen met het natuurlijke talent, heeft hij een voorsprong op veel van zijn concurrenten."

OOK INTERESSANT: Verstappen waarschuwt voor kwalificatietest in Imola: "Dan kan het lastig worden"

Nuchter en recht door zee

Daar waar Verstappen op de baan meedogenloos is, is hij naast de baan juist erg ontspannen. Coulthard heeft de jonge Verstappen in de perfecte omgeving zien opgroeien. "Ik heb Max zien opgroeien, terwijl ik tegen zijn vader racete. Die was heel duidelijk over de vereiste discipline en hij heeft de perfecte omgeving gekregen om de harde racewereld te begrijpen. Max is een harde racer en zal op de baan geen millimeter afstaan aan zijn concurrenten, maar buiten de baan is hij erg nuchter en recht door zee", aldus de Schot.