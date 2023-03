Brian Van Hinthum

Zaterdag 11 maart 2023 16:34 - Laatste update: 17:56

Voor de Grand Prix van Emilia-Romagna van dit jaar staan er een aantal bijzondere veranderingen op het programma voor de kwalificatie als test. Dit om de duurzaamheid van de Formule 1 te verhogen. Max Verstappen is totaal geen fan van het idee en laat zijn ongenoegen blijken.

De FIA heeft besloten dat coureurs tijdens de kwalificatie voor de race in Imola een specifieke band moeten gebruiken tijdens de kwalificatie. Tijdens Q1 zal dit de harde band zijn, in Q2 switchen we naar de medium, terwijl men in Q3 verplicht de softs moeten gebruiken. De verandering betekent dat we dat weekend van dertien setjes banden in het weekend gaan naar elf setjes banden in het weekend. De softs worden gereduceerd van acht naar vier setjes, terwijl de mediums en hard van drie naar vier gaan.

Artikel gaat verder onder video

Geen voordeel

Verstappen denkt dat koudere temperaturen ervoor kunnen gaan zorgen dat iedereen grote problemen op de harde banden gaat ondervinden en dus waarschuwt hij voor het nieuwe format. "Ik hoop dat het in Imola niet koud gaat worden, anders wordt het behoorlijk lastig. Het is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, maar ik denk dat we dit soort dingen niet in de kwalificatie moeten gaan doen. Ik zie het voordeel er niet van in."

Bahrein was spannend genoeg

De Nederlander vervolgt: "Het is beter als we ervoor zorgen dat alle auto's dicht bij elkaar liggen en een stuk competitiever zijn dan dat we dingen op deze manier interessanter proberen te maken. Volgens mij is dit alleen maar voor de show bedoeld", zegt de wereldkampioen. "Ik denk niet dat we dat nodig hebben als je ziet hoe dicht alles bij elkaar lag tijdens de kwalificatie in Bahrein. We gaan het zien. We zullen het proberen, maar volgens mij is er geen verandering nodig."