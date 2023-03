Remy Ramjiawan

Voormalig Formule 1-coureur Mark Webber is de 41-jarige Fernando Alonso nog lang niet toe aan het einde van zijn carrière. De Spanjaard heeft op dit moment een tweejarige deal op zak bij Aston Martin en de Australiër sluit niet uit dat Alonso na die periode ook actief zal zijn in de sport.

De tweevoudig kampioen beëindigde zijn tijd in de sport eind 2018, maar keerde terug bij Alpine na een sabbatical van twee jaar. De Spanjaard schokkeerde afgelopen seizoen de sport met zijn overstap naar Aston Martin. Inmiddels weten we dat de AMR23 een auto is waarmee Alonso zijn talent kan laten zien, maar dat was vorig jaar nog lang niet het geval. In de handen van Alonso wist Aston Martin afgelopen zondag op eigen kracht het podium in Bahrein te bereiken en het lijken de eerste stappen van een succesvolle samenwerking te gaan worden.

Meer in het vat

De overstap naar Aston Martin heeft al na één race vruchten afgeworpen. Een podium tijdens de Grand Prix van Bahrein afgelopen weekend bewijst dat het talent bij de 41-jarige coureur nog steeds aanwezig is. Maar voormalig Red Bull-rijder Webber gelooft dat Alonso na afloop van zijn huidige tweejarige deal met Aston Martin door kan gaan. "Ik denk dat als je ouder wordt, we allemaal op verschillende manieren volwassen worden, en we hebben verschillende prioriteiten in ons leven", vertelt Webber aan de Spaanse tak van Motorsport.com.

Mark Webber

Bevlogenheid

"Hij zit al 20 jaar in deze paddock. Natuurlijk is hij anders dan toen hij begon. Dat is duidelijk, maar het instinct en de coureur, het is er allemaal nog steeds. Ik denk alles wat hem kenmerkt is er nog steeds, hij is een concurrent, hij wil met mensen vechten op de baan, op een echt vasthoudende en belonende manier, en dat zal Fernando nooit verliezen. Hij heeft de mogelijkheid om langer te blijven dan deze twee jaar. Ik sluit niet uit dat Fernando ook na zijn 44e gewoon blijft racen", aldus Webber.