Rosberg vergelijkt Schumacher met Alonso: "Michael vergat soms DRS te gebruiken"

Jordy Stuivenberg

Zondag 11 juni 2023 12:04 - Laatste update: 12:48

Nico Rosberg concludeert dat de comeback van Fernando Alonso een stuk succesvoller verloopt dan die van Michael Schumacher. De Duitsers waren teamgenoten in de beginjaren van Mercedes, maar daar kon Schumacher niet tippen aan de resultaten die hij boekte bij Ferrari. Alonso staat daarentegen wel regelmatig op het podium.

Alonso is er een paar jaar uit geweest, maar nu hij Alpine heeft ingeruild voor Aston Martin lijkt hij aan zijn tweede, of misschien zelfs wel derde jeugd begonnen. De Spanjaard wordt in juli alweer 42 jaar oud, Schumacher reed door tot zijn 43e. Rosberg schijnt voor de camera’s van Sky zijn licht op de huidige prestaties van Alonso en vergelijkt die met de strubbelingen die Schumacher ondervond bij Mercedes.

“Ik vind het verhaal van de comeback echt geweldig. Hij heeft zijn zinnen gezet op die 33e overwinning. Fernando is een van de grootste coureurs ooit. Hij wordt bijna 42 en ik weet precies wat dat betekent, want Schumacher was mijn teamgenoot toen hij ook al ouder dan 40 was. Ik herinner me dat Michael nog steeds erg snel was, ook in de race. Toch had hij wat meer moeite om zich aan bepaalde dingen aan te passen.”

DRS vergeten

“DRS was bijvoorbeeld nieuw voor hem. Soms vergat hij gewoon dat hij daarmee een hogere topsnelheid zou halen. Of hij vergat het uit te schakelen, dat zorgde dan ook voor problemen. Soms miste hij het vermogen om zich daarop aan te passen”, zo geeft Rosberg een voorbeeld. “Alonso is bijna 42, maar hij rijdt fantastisch. Ik denk dat we allemaal blij zouden zijn als hij zijn 33e zege pakt.”