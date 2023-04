Remy Ramjiawan

Fernando Alonso hoopt zijn Formule 1-carrière af te sluiten met zijn teamgenoot uit 2007 bij McLaren, Lewis Hamilton. Hoewel de onderlinge verhoudingen destijds niet altijd even goed waren, zou de Spanjaard het "leuk" vinden als beide heren hun carrières op hetzelfde moment zouden beëindigen, als teamgenoten.

Terwijl Hamilton in 2007 zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport, was het Alonso die zijn titel wilde verdedigen bij McLaren. Al snel bleek het duo erg aan elkaar gewaagd te zijn en liep de Brit het kampioenschap aan het einde van het jaar op één punt mis. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije hinderde Alonso zijn teamgenoot, die daardoor zijn rondetijd niet meer kon verbeteren. De Spanjaard werd bestraft door de wedstrijdleiding en kon rekenen op een gridstraf van vijf plekken. Het was tekenend voor de sfeer die er destijds hing binnen het team van McLaren.

Onderling respect

Hamilton en Alonso kwamen elkaar dit seizoen ook een aantal keren tegen, waarbij het gevecht tijdens de openingsrace in Bahrein opviel. Daar waar Hamilton in de voorbije jaren beschikte over de snelste auto, waren de rollen ditmaal omgedraaid. Hoewel er wordt gedacht dat de relatie tussen de coureurs inmiddels is bekoeld tot een nulpunt, onthult Alonso dat hij 'graag' herenigd zou worden met Hamilton en dat hij dat zou zien als perfecte afsluiting van zijn carrière.

Een van de zwaarste concurrenten

Lance Stroll zit momenteel in de tweede Aston Martin, maar de 41-jarige coureur hoopt op een reünie met Hamilton. "Het zou leuk zijn om onze carrière samen te beëindigen, dat zou ik geweldig vinden", zo opent de Spanjaard in Daily Mail. Daarnaast wijst hij naar het onderlinge respect: "We hadden een moeilijk seizoen, maar we respecteerden wat de ander deed op de baan en doen dat nog steeds. We beschouwen elkaar als getalenteerde coureurs en hij is één van de zwaarste concurrenten die we ooit hebben ontmoet."