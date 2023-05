Remy Ramjiawan

Voordat Fernando Alonso bij Aston Martin aan de slag ging, stond de Spanjaard bekend als een enorm talent, die vaak de verkeerde transfers wist te maken. Eddie Jordan vindt dat de Spanjaard meer dan twee wereldtitels achter zijn naam had moeten hebben staan, maar moet ook toegeven dat de tweevoudig kampioen simpelweg het grote geld achterna heeft gezeten.

De inmiddels 41-jarige Alonso beleefd bij Aston Martin zijn tweede jeugd en laat in 2023 geregeld zien dat hij nog altijd uit het juiste racehout is gesneden. Na het behalen van zijn twee wereldkampioenschappen bij Renault in 2005 en 2006, kwamen echter de ongelukkige overstapjes. In 2007 ging Alonso aan de slag bij McLaren als teamgenoot van Lewis Hamilton, maar vertrok hij aan het einde van het jaar om weer terug te keren bij Renault. Vanaf 2010 tot en met 2014 mocht Alonso dan eindelijk het Ferrari-rood aantrekken om vervolgens vanaf 2015 tot en met 2018 bij McLaren aan de slag te gaan. Na twee jaar absentie keerde hij in 2021 weer terug bij Alpine, om twee jaar later de onverwachtse overstap naar Aston Martin te maken.

Meer geld, minder kans op titel

Over het talent van de Spanjaard, daar bestaan geen twijfels over, maar Jordan gaat in de podcast Formula For Success in op de beweegredenen van Alonso. Hij stelt dat de jacht op het geld heeft geresulteerd in een gebrek aan wereldtitels. "Je kunt nooit achterom kijken. Hij moet het zichzelf afvragen en hij moet het Flavio (Briatore red.) vragen. Je moet niet vergeten dat Fernando Alonso achter het geld aan ging. Hij ging naar teams waar hij meer geld kreeg dan wat hij zou hebben gekregen bij een ander team dat waarschijnlijk meer kans maakte op de wereldtitel", zo vindt Jordan.

Vergissing

Bij Aston Martin lijkt Alonso net iets te vroeg te zijn aangesloten om echt voor de wereldtitel te kunnen knokken. Het team van Lawrence Stroll heeft in 2023 weliswaar een flinke stap naar voren gezet, maar het echte oogsten wordt pas over een aantal jaren verwacht. Over de gemiste kansen zegt Jordan: "Hij heeft daar nu waarschijnlijk spijt van omdat hij zoveel geld heeft gekregen. Soms als je terugkijkt, denk moet je concluderen dat het een vergissing was. En als hij nu tegenover me zat dan zou ik zeggen: Fernando, je hebt een fout gemaakt. Je hebt nog steeds een geweldige erfenis, twee keer wereldkampioen. Maar in je hart weet je dat het een makkelijke vijf of zes had kunnen zijn."