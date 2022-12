Alonso: "Als ik tegen de Alonso uit 2006 zou racen, dan zou ik hem verslaan"

Remy Ramjiawan

Dinsdag 20 december 2022 08:04

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft in 2022 laten zien dat hij nog altijd beschikt over de nodige kwaliteiten om competitief te zijn. De Spanjaard waardeert de ervaring die hij heeft opgedaan, sinds zijn terugkeer in 2021. Hij stelt dat hij hierdoor zelfs in een betere conditie zit, dan in 2006, toen hij voor de tweede keer wereldkampioen werd.

De 41-jarige Alonso nam aan het eind van 2018 afscheid van de Formule 1 en ging hij zijn heil zoeken in de andere raceklassen. De Spanjaard heeft diverse pogingen gedaan om de Indy 500 op zijn naam te zetten, het avontuur eindigde echter zonder succes. Wel wist hij twee keer de 24 uur van Le Mans te winnen en Alonso onthult dat hij een completere coureur is geworden, sinds zijn rentree in de Formule 1.

'Zou Alonso uit 2006 verslaan'

Bij Auto Motor und Sport legt Alonso uit hoe hij zijn vaardigheden heeft verbeterd. "Vandaag weet ik hoe ik een wedstrijd beter kan lezen, ik weet wanneer ik moet aanvallen en wanneer niet. In 2006 was bandenmanagement niet aan de orde, de laatste jaren is het een cruciale variabele, net zoals vele andere aspecten belangrijker zijn geworden", zo wijst hij naar de verschillen.

"Als je bijvoorbeeld naar binnen gaat voor een pitstop, dan is het heel belangrijk om op de juiste centimeter te stoppen, jaren geleden maakte dat niet uit, je wist dat je 10 seconden ging stoppen voor brandstof zodat de monteurs genoeg tijd hadden om banden te wisselen. Als ik het moest opnemen tegen de Alonso van 2006, zou ik hem verslaan vanwege al deze details", vertelt Alonso.

'Ben op mijn best'

Eind 2018 koos Alonso ervoor om zich voor twee seizoenen terug te trekken uit de sport, omdat hij vond dat hij de top niet meer kon ambiëren. Hij heeft toegegeven dat hij bij zijn terugkeer niet op zijn hoogtepunt was, maar dat hij dat nu wel is. "Vorig jaar zat ik op 80 procent. Na twee jaar afwezigheid uit de Formule 1 moest ik veel automatismen opnieuw leren. Ik denk dat je na een pauze van twee seizoenen een volledig kampioenschap nodig hebt om weer 100 procent te worden, en vandaag voel ik dat ik op mijn best ben", aldus Alonso.