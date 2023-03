Lars Leeftink

Zondag 12 maart 2023 18:13 - Laatste update: 18:14

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn in Bahrein uit de startblokken geschoten en domineerde zowel op zaterdag als zondag. Nu lijken er tijdens de komende vier races ook nog eens twee upgrades aan te komen.

Het was een goed openingsweekend voor Red Bull. Verstappen veroverde op zaterdag in Bahrein pole position, terwijl Sergio Pérez tweede werd. Het gat met de rest van het veld was toen al bijna drie tienden. Tijdens de race werd het gat alleen maar groter. Verstappen won met twaalf seconden voorsprong op Pérez en bijna veertig seconden voorsprong op Fernando Alonso en de rest van het veld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Honda wil concurreren met Red Bull voor rol leverancier McLaren: "Informeel gesprek"

Updates komen eraan

In een video op YouTube stelt Auto Motor und Sport dat het team slecht nieuws heeft voor de concurrenten die hopen met hun eigen upgrades dichter in de buurt te komen van de regerend kampioen. “Het wordt voor de concurrentie nog erger. Red Bull komt met een kleine upgrade voor de Grand Prix van Australië en voor de vierde race van het seizoen in Baku met een significante upgrade voor de auto.” Het zouden upgrades zijn die het team al gepland had voordat het seizoen begon, iets wat ook Verstappen tijdens de testdagen al liet weten.

2023

Van tevoren werd ingeschat dat Mercedes en Ferrari de grootste uitdagers zouden zijn van Red Bull in 2023, met Mercedes dat vanwege de nieuwe reglementen en de vorm aan het einde van 2022 een goede kans maakte om Red Bull te achterhalen. In Bahrein waren beide teams echter kansloos. Red Bull kon op de soft band rijden en had dezelfde degradatie als Ferrari en Mercedes hadden op de harde band. Red Bull had, mede daardoor, een snelheidsvoordeel. Toch rommelt het ook achter de schermen bij beide teams, terwijl Red Bull rustig verder gaat met het managen van de straf voor het overschrijden van de budgetcap.