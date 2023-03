Lars Leeftink

Zondag 12 maart 2023 17:32

McLaren lijkt open te staan voor een nieuwe leverancier vanaf 2026, wanneer de nieuwe motorreglementen ingaan. Red Bull heeft al aangegeven dat er gesprekken zijn gevoerd met het team, maar ook Honda is een kandidaat.

Het was McLaren zelf dat een paar weken geleden de geruchten op gang bracht door te stellen dat het nog niet zeker is dat Mercedes ook in 2026 de leverancier is van McLaren. Aangezien het team ook niet zelf de motoren maakt, zou er dus naast Mercedes gekeken worden naar andere kandidaten. Red Bull is zo'n kandidaat, dat vanaf 2026 zelf motoren maakt en deze ook wil gaan leveren. Er is dus nog een kandidaat: Honda.

Honda wacht af

In gesprek met Formula1.com zegt Koji Watanabe, de president van de Honda Racing Corporation, dat Honda voorlopig een afwachtende houding heeft met betrekking tot een terugkeer in de Formule 1. "We hebben nog geen concreet plan voor onze terugkeer in de Formule 1. Ik wil nog iets meer zien van de regels en ik heb tijd nodig om het te bespreken met Honda voordat er een beslissing wordt genomen over een eventuele terugkeer." Het is wel goed mogelijk dat Honda straks een concurrent is van Red Bull in de Formule 1, na hun zo succesvolle en productieve samenwerking de laatste jaren.

Gesprekken gevoerd met McLaren

Watanabe geeft ook aan dat er gesprekken zijn gevoerd met McLaren, dat nog geen zekerheid heeft over wie de leverancier gaat zijn vanaf het seizoen 2026. "Het is best normaal om met elkaar te communiceren. We hebben het over een Formule 1-familie. Het was wel een informeel gesprek. We hebben niks gezegd over voorwaarden van een potentiële deal." Voor nu zijn Mercedes, Red Bull en Honda dus de partijen die interesse hebben om vanaf 2026 de leverancier van McLaren te zijn.