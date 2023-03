Lars Leeftink

Zondag 12 maart 2023 16:11

Nyck de Vries heeft zijn eerste volledige raceweekend in de Formule 1 achter de rug en is zich momenteel voor aan het bereiden op het raceweekend in Saoedi-Arabië. De Nederlander is tevreden met hoe het raceweekend in Bahrein verliep, ondanks dat hij geen punten scoorde.

De Vries stelde met AlphaTauri teleur op zaterdag. De Nederlander kwam op P19 terecht en eindigde alleen geen laatste omdat een ronde van Pierre Gasly werd geschrapt. Teamgenoot Yuki Tsunoda kwalificeerde zich als veertiende, waardoor het duidelijk was dat de AT04 op de zaterdag niet per se sterk was. Op zondag was dit anders. Tsunoda eindigde op P11, terwijl De Vries naar voren reed en uiteindelijk op P14 terecht zou komen. Een matige zaterdag, maar een goede zondag dus voor de Nederlander. Dit was ook zijn conclusie.

Bahrein test voor De Vries

In gesprek met Formula1.com geeft De Vries aan dat het zeker geen slecht weekend was, ondanks dat er altijd ruimte is voor verbetering. De Nederlander was vooral tevreden over de zondag. "Ja, het kan altijd beter, maar na een tegenvallende kwalificatie was dit een goede comeback. Het gaat ook niet alleen om de positie, want er zijn natuurlijk een aantal coureurs uitgevallen, maar het gaat ook om de prestatie. Die voelde goed."

Toekomst AlphaTauri

Voor de komende races weet De Vries wat er moet verbeteren. "Het is belangrijk om ervaring op te doen en kilometers te maken. Voor deze specifieke race lag het dan voornamelijk aan de bandenstrategie, maar ik zie ons ook betere resultaten boeken zodra ik wat meer ervaring met de auto heb." Deze ervaring heeft De Vries nu nog niet, ondanks dat hij tijdens de testdagen en het raceweekend in Bahrein veel kilometers maakte met zijn nieuwe auto.