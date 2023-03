Lars Leeftink

Karun Chandhok, voormalig F1-coureur en huidig analist bij Sky Sports, denkt dat er bij Ferrari meer reden is om positief naar de komende races te kijken dan bij Mercedes. Sterker nog, hij denkt dat Red Bull vooral op de Italiaanse renstal moet letten.

De start van het seizoen was voor zowel Ferrari als Mercedes alles behalve goed. Ferrari zag Charles Leclerc uitvallen en moest al twee keer de Energy Store van de Monegask vervangen. Carlos Sainz moest Fernando Alonso voor zich laten en eindigde op P4. Ondertussen is er binnen de organisatie van de Italiaanse renstal veel gedoe en onzekerheid. Mercedes eindigde in Bahrein op P5 en P7 en had het net zoals Ferrari lastig met de banden en het vinden van de juiste balans. Dit terwijl Red Bull dus vanaf Q3 op zaterdagmiddag het weekend domineerde.

Zorgen over Mercedes

De vraag die na het weekend in Bahrein rest is wie de grootste uitdager wordt van Red Bull in 2023, als er al een team is dat zich met de regerend wereldkampioen kan meten. In de F1-podcast van Sky Sports kijkt Chandhok naar Ferrari en Mercedes. Hij maakt zich het meest druk om het seizoen en de huidige situatie bij Mercedes. "Van de twee teams maak ik me het meeste zorgen over Mercedes. Ik denk dat Ferrari nog wel kansen heeft, zeker volgende race in Jeddah, waar het een heel ander circuit is dat minder zwaar voor de banden is."

Komende races in voordeel Ferrari

Waar de hoop van Chandhok vandaan komt? De zaterdag in Bahrein, maar vooral het feit dat de komende circuits in het voordeel zijn van auto's die veel snelheid op de rechte stukken hebben. En dat is precies waar de auto van Ferrari sterk is. "In Jeddah zal het circuit minder schurend zijn voor banden, waardoor de balans beter ligt en Ferrari meer kans maakt op het bijhouden van de Red Bulls. Er zijn langere rechte stukken waardoor de banden beter kunnen afkoelen, dus ik verwacht dat Ferrari in de komende drie races terugslaat." Ook Verstappen liet afgelopen week al weten dat hij komend weekend vooral op Ferrari gaat letten.