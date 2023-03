Remy Ramjiawan

Zondag 12 maart 2023 13:01 - Laatste update: 13:15

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock maakt zich zorgen over de autosport in Duitsland. Hoewel het land 'gek genoeg' evenementen blijft uitverkopen, staat er momenteel geen Grand Prix op de kalender voor onze oosterburen. Bij Web.de gaat de Duitser in op de status van de autosport in het land en voorspelt hij een aantal donkere dagen.

De Grand Prix van Duitsland was in de jaren 2000 niet weg te denken uit het Formule 1-circus. Michael Schumacher was de grote favoriet in die tijd en dat was terug te zien in het land. Zoals Max Verstappen in Nederland het vuurtje heeft aangewakkerd, zo deed Duitser dat een paar decennia geleden. Hoewel Nico Hülkenberg dit jaar voor Haas racet, is er verder geen Duitser op de grid terug te vinden en volgens Glock heeft Duitsland dit aan zichzelf te danken.

Verstoppen als autosportliefhebber

"Gek genoeg blijven evenementen op circuits goed lopen en zijn ze vaak uitverkocht. De passie voor de sport is er. Maar je kunt dat niet meer naar buiten toe uitdragen. Je moet je tegenwoordig bijna verstoppen als je 's ochtends een auto start die misschien wat luider is dan de andere auto's. Dat is hier een drama", zo wijst Glock naar de negatieve associatie dat autosport oproept in Duitsland. De 40-jarige Glock gaat nog een stapje verder: "Ik ben benieuwd wanneer de eerste klimaatactivist zich op een racebaan gaat bevinden. Dat zal waarschijnlijk ook gebeuren. Daar kun je alleen maar je hoofd bij schudden."

Timo Glock

Alle hoop op DTM

Van de activiteiten buiten de baan wijst Glock ook naar het ontbrekende talent op de baan. "Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat al het jonge talent weer is opgebouwd. En op dit moment is daar helemaal geen basis voor. Waar moet het Duitse jonge talent promoveren als er geen platform is", zo gaat hij verder. Hij hoopt dat de nieuwe eigenaar van het Deutsche Tourenwagen-Master-kampioenschap het land nieuw leven in zal blazen. "Ik hoop dat de DTM door de overname van de ADAC weer betere perspectieven krijgt. Maar ook daar is het moeilijk. Als autocoureur krijg je tegenwoordig niet de kans om geld te verdienen met de sport. Je moet geld binnenhalen om te mogen rijden", aldus Glock.