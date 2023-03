Remy Ramjiawan

Dat het seizoen voor Mercedes niet helemaal is begonnen zoals het team voor ogen had, dat mag duidelijk zijn. De W14 is op dit moment nog niet een bolide die om de zeges kan vechten en Toto Wolff hintte eerder al op een radicale andere koers, maar volgens Helmut Marko is dat simpelweg niet mogelijk, vanwege de budgetcap.

De kop is eraf in de Formule 1 en na de eerste ronde van het kampioenschap is duidelijk geworden hoe de teams ervoor staan. Red Bull Racing bevestigde de favorietenrol door een één-tweetje op het scorebord te laten noteren en Aston Martin heeft met de AMR23 een auto die het gevecht aan kan gaan met Ferrari en Mercedes.

Concept W14 rammelt aan alle kanten

Het concept van W14 is de afgelopen weken veelvuldig besproken en inmiddels lijkt het erop of Mercedes zelf ook al de handdoek in de ring heeft gegooid, wat betreft het ontwerp. Het team hoopt met een ander concept terug te keren naar de bovenste plekken, maar volgens Marko gaat dat nog wel even duren. Bij RTL vertelt de 79-jarige Oostenrijker: "De wereldtitel is buiten bereik voor Mercedes. [Het concept heeft] niet één probleem, maar meerdere. De oplossing is ook niet in de winter gekomen."

Beperking door budgetcap

Marko verwacht daarnaast dat het plan van Wolff, om gedurende het jaar een nieuw concept te introduceren, niet mogelijk is vanwege het kostenplafond. "Je kan niet twee of drie auto's ontwerpen. Als er nu een compleet nieuwe auto komt, dan krijg je het moeilijk vanwege de financiële beperkingen. Een nieuwe auto is namelijk niet direct competitief en je zal deze moeten verder moeten ontwikkelen. Ze hebben niet de drie testdagen en de race-ervaring", aldus Marko die dit jaar geen terugkeer van Mercedes verwacht.