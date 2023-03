Remy Ramjiawan

Zondag 12 maart 2023 10:14 - Laatste update: 15:24

Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport is het vrij onrustig in de top bij Ferrari. Frédéric Vasseur is vanaf 2023 de nieuwe teambaas van het team, maar de Fransman zou niet alle bevoegdheden van CEO Benedetto Vigna krijgen. Laatstgenoemde bemoeit zich namelijk zelf graag met het team en Vasseur zou volgens het medium de rolverdeling al meer dan zat zijn.

Ferrari nam aan het einde van 2022 afscheid van Mattia Binotto. De Italiaan heeft het trotse merk niet kunnen bezorgen waar het al een aantal jaren naar op zoek is: een wereldtitel. Het team uit Maranello heeft daarom rondgekeken en is uitgekomen bij Vasseur. Van de Fransman wordt verwacht dat hij met de bezem door het team zal gaan, in de hoop dat er binnen afzienbare tijd wel een serieuze gooi kan worden gedaan naar het kampioenschap. Toch lijkt het erop dat Vasseur niet geheel zelf aan de touwtjes trekt, want de CEO schijnt zich ook te bemoeien met de dagelijkse taken.

Frictie bij Ferrari

De Italiaanse krant spreekt over een breuk tussen CEO Vigna en Vasseur. De teambaas kan niet genieten van de vrijheid waar de andere verantwoordelijken binnen de Formule 1 wel op kunnen rekenen. De situatie omschrijft een strakke hand van de CEO die alles in de gaten houdt, waardoor Vasseur weinig eigen inbreng zou hebben.

Ook het personeel zou niet tevreden zijn over de huidige situatie bij het team uit Maranello. Hoofdengineer David Sanchez is inmiddels niet meer werkzaam bij de renstal en ook rondom de positie van Laurents Mekies is het al een tijdje stil, maar de verwachting is dat de voormalig rechterhand van Binotto ook binnenkort zijn vertrek aan zal kondigen. Het zal voor Vasseur een belangrijke taak worden om zo snel mogelijk de rust rondom het team te laten terugkeren, zodat de focus op de SF-23 kan liggen.