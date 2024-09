Max Verstappen wist dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore van groot belang ging zijn en de drievoudig wereldkampioen moest dus flink eraan trekken om Lando Norris bij te houden. Uiteindelijk beperkt hij de schade met P2 en zat er volgens Helmut Marko zelfs meer in het vat.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioenschap. Inmiddels is men na de opnieuw niet zo best verlopen race in Bakoe er voorbij gevlogen en is de papaya-renstal nu de koploper.

Artikel gaat verder onder video

Blije Marko

In het coureurskampioenschap weet Verstappen dat hij richting het einde van het seizoen moet gaan rekenen. Hij kan nog buigen over een mooie voorsprong en hoopt daar genoeg aan te hebben richting het restant van het jaar. Precies dat wist hij op zaterdag in de kwalificatie voor Singapore te doen door als tweede boven te komen op de tijdenlijst en daardoor dus aan te mogen sluiten op de voorste startrij naast Lando Norris. Marko is in zijn nopjes: "We zijn erg blij, zeker na de ramp die we gister in de training hebben meegemaakt", zo klinkt de eerste reactie van de Oostenrijker tegenover Sky Deutschland.

Pole was mogelijk

Het eerste rondje van Verstappen tijdens Q3 werd verwijderd uit de tijdenlijst omdat de rode vlag nét voor het vallen van de streep uithing. Marko onthult nu dat de eerste run van Verstappen zelfs goed geweest zou zijn voor pole position: "We zijn niet zo blij omdat Max zijn eerste tijd werd geannuleerd, ook al was hij aan het liften. Hij liet anderhalve tiende liggen en volgens mij was dat genoeg geweest voor pole position. Daarna had hij ook nog meer risico kunnen nemen in de tweede run. Maar goed, na het resultaat van gisteren hadden we hier niet eens van kunnen dromen."

Gerelateerd