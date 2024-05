Tijdstip F1 Miami: Hoe laat begint vandaag de F1 Grand Prix van Miami 2024?

Max Verstappen zal zondag vanaf pole position beginnen aan de zesde race van het seizoen. De F1 Grand Prix van Miami 2024 gaat om 22:00 uur Nederlandse tijd van start en is te zien op F1 TV en Viaplay.

Verstappen begon het weekend in Miami als de grote favoriet, met vijf pole positions na vijf raceweekend en vier zeges na vijf races. Tijdens de eerste training in Miami eindigde hij ook op P1, maar onder meer McLaren zag er sterk uit. Tijdens de kwalificatie voor de sprintrace was Verstappen echter meer dan 0.1 seconde sneller dan de concurrentie, waardoor hij met een goed gevoel de eerste dag afsloot.

Verstappen domineert zaterdag

Op zaterdag stond er geen maat op Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander begon de sprintrace vanaf P1 en zag deze eerste plaats nooit echt in gevaar komen. Charles Leclerc werd tweede, Sergio Pérez derde. Daniel Ricciardo kon knap Carlos Sainz en Oscar Piastri van zich afhouden voor P4. Vervolgens kon niemand Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix tegenhouden. De Nederlander vervoerde pole voor de zesde keer in 2024 en de zevende keer achter elkaar.

Hoe laat begint de race in Miami?

Door deze zaterdag start Verstappen dus vanaf P1 aan de race, met naast hem net zoals tijdens de sprintrace Leclerc. Sainz en Pérez vormen de tweede startrij, met Lando Norris en Oscar Piastri die zorgen voor een volledig derde startrij voor McLaren. De vierde startrij bestaat volledig uit Mercedes: George Russell P7, Lewis Hamilton P8. De Grand Prix van Miami begint zondag om 22:00 uur Nederlandse tijd en zal rondom 23:30 uur voorbij zijn.

