Dit is de definitieve startopstelling voor de sprintrace in Miami

De FIA heeft voorafgaand aan de sprintrace voor de F1 Grand Prix van Miami de definitieve startopstelling gedeeld. Hierbij is er een verandering ten opzichte van de uitslag van de sprintkwalificatie van vrijdag.

De top tien is ongewijzigd gebleven. Max Verstappen start dus vanaf P1 aan de sprintrace in Miami, met Charles Leclerc naast zich. Sergio Pérez en Daniel Ricciardo vullen de tweede startrij, met Carlos Sainz en Oscar Piastri die vanaf P5 en P6 beginnen. De top tien wordt verder afgemaakt door Lance Stroll, Fernando Alonso, Lando Norris en Nico Hülkenberg.

Bottas gridstraf, Albon vanuit de pitstraat

In het tweede gedeelte van de grid is er een verschuiving. George Russell en Lewis Hamilton zullen vanaf P11 en P12 beginnen, met Esteban Ocon en Kevin Magnussen achter zich. Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Logan Sargeant en Valtteri Bottas vullen de rest van de grid aan, waarbij Bottas drie plaatsen gridstraf kreeg na de kwalificatie voor onnodig langzaam rijden. Alexander Albon is de enige wijziging ten opzichte van de voorlopige startopstelling. De coureur van Williams zou vanaf P20 beginnen, maar begint dus vanuit de pitstraat vanwege aanpassingen aan de set-up van zijn ophanging.

