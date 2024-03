Max Verstappen heeft de eerste twee Formule 1 Grands Prix van 2024 op zijn naam geschreven en hij zet daarmee zijn dominantie van vorig seizoen weer voort. Lando Norris spreekt sommige beweringen dat de dominantie van de Red Bull Racing-coureur 'zorgwekkend' zou zijn tegen.

In 2023 verbrak Verstappen meerdere records, waaronder meeste overwinningen in een seizoen, hoogste winstpercentage, meeste podiumfinishes in een seizoen, hoogste percentage van haalbare punten binnenslepen, het grootste gat tussen de kampioen en de nummer twee in de eindstand, meeste ronden aan de leiding in een seizoen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. In Australië volgende week kan de drievoudig wereldkampioen ook nog zijn eigen record van meeste zeges op rij evenaren, nadat hij ook al in Bahrein en Saoedi-Arabië won. De dominantie van de Nederlander valt niet bij iedereen even goed in de smaak. Het seizoen 2023 werd door een bepaalde groep fans dan ook als 'saai' bestempeld, maar Norris is het daar niet mee eens.

Artikel gaat verder onder video

McLaren dichterbij Red Bull

"Nee, ik vind het eerlijk gezegd absoluut niet zorgwekkend," aldus de McLaren-coureur, gevraagd door de aanwezige media in Djedda over de marge waarmee Verstappen tot nu toe heeft gewonnen. "Zo denk ik erover als je je bedenkt hoeveel we het gat nog hebben kunnen dichten. Gezien het feit dat ze veel meer tijd hebben gehad voor de ontwikkeling en het maken van een nieuwe auto voor dit jaar, ben ik best blij met hoe dicht we bij Red Bull waren. Zeker in de kwalificatie zag je dat [Verstappen] het niet makkelijk had en kwam hij niet zo overtuigend over."

Bottas hoopt op verandering

Norris vindt het niet verrassend dat Red Bull weer bovenaan staat, omdat ze vorig jaar door hun ruime voorsprong veel eerder aan de voorbereidingen voor dit seizoen konden beginnen. "Maar ik ben eigenlijk juist verrast hoe dichtbij wij staan en hoe dichtbij veel andere teams staan."

Valtteri Bottas is het niet eens met de Brit. "Het was de afgelopen twee races zo voor Red Bull en Max dat ze met iedereen de vloer aanveegden, dus het is wel een beetje zorgwekkend. Het verandert uiteraard niets aan waar wij ons op focussen en onze gevechten op de baan, maar voor de hele wereld zou het een beetje kunnen lijken op vorig jaar. Maar laten we hopen dat er in de loop van het seizoen dingen veranderen."

