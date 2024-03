Norris en Piastri blijven Mercedes voor: "Dat is ook voor morgen het plan"

Oscar Piastri en Lando Norris kwamen tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië niet verder dan P5 en P6. Het doel van de coureurs aanstaande zaterdag? Voor Mercedes eindigen.

Piastri had een moment tijdens de kwalificatie, waarbij hij de muur raakte die Max Verstappen een paar jaar geleden pole position zou kosten. De Australiër kon echter door en zou uiteindelijk op P5 eindigen. "Ik denk dat dit ongeveer het maximaal haalbare was vandaag. Er zat iets meer in mijn ronde, maar dat was het maximaal haalbare. Dat was niet mijn mooiste moment, toen ik de muur raakte. Eerlijk gezegd dacht ik dat mijn dag erop zat, maar ze hebben het sterk opgebouwd in Woking. De auto voelde beter aan dan in Bahrein, maar we kunnen er nog wel wat aan doen om hem beter te maken."

Piastri hoopt op weinig pitstops

Piastri start zaterdag dus vanaf P5, net voor teamgenoot Norris en voor de twee Mercedessen en de Aston Martin van Lance Stroll. Piastri hoopt dat er zaterdag weinig gestopt hoeft te worden. "Ik hoop dat het morgen een eenstopper wordt, en het is interessant om de verschillende banden op de grid te zien. De Ferrari's en Red Bull's liggen voor, en hopelijk moeten we het opnemen tegen Aston en Mercedes." In Bahrein koos elk team ervoor om op de soft band te beginnen. De kans lijkt klein dat dit in Djedda weer gaat gebeuren.

Norris tevreden

Norris kwam op P6 terecht en moest zijn meerdere erkennen in Piastri. Norris weet waar het aan ligt dit weekend. "We zijn langzaam op de rechte stukken. Vorig weekend kwalificeerden ze [Aston] zich als eerste en we pakten ze in de race, maar hier is het moeilijk omdat je een grote delta nodig hebt om in te halen. We zijn gewoon langzaam op de rechte stukken." Norris gaat proberen Lewis Hamilton en George Russell voor te blijven tijdens de race van zaterdag. "Dat is het plan [om Mercedes voor te blijven]. Het is een interessant circuit, want waar je start, is niet waar je zou kunnen finishen."

