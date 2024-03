Verstappen op pole position voor GP van Saoedi-Arabië, Leclerc sluit aan op P2

Max Verstappen heeft met een 1:27.472 op het Jeddah Corniche Circuit zijn 34e pole position uit zijn carrière weten bij te schrijven. De Limburger was de snelste voor Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Pérez vangt de Grand Prix van Saoedi-Arabië aan vanaf de derde stek.

Aan de start van de kwalificatie was er een debutant te bespeuren. De 18-jarige Oliver Bearman nam namelijk het plekje van Carlos Sainz in. De Spanjaard had zich op woensdag afgemeld voor de mediadag in Djedda vanwege maagklachten, klom vervolgens weer in zijn SF-24 voor de eerste en tweede vrije training, maar moest op vrijdag naar het ziekenhuis voor een acute blindedarmontsteking. Reservecoureur Bearman mocht daardoor zijn debuut in de koningsklasse maken.

Artikel gaat verder onder video

Q1: Race tegen de klok voor Zhou

Rondom het Jeddah Corniche Circuit waren de omstandigheden prima te noemen. Zo was het kwik gestegen naar 25,1 graden Celsius en de baantemperatuur was 31,5 graden Celsius. De kwalificatie begon klokslag 18:00 uur Nederlandse tijd en het werd direct druk op de baan. Zhou Guanyu was echter de grote afwezige. Aan de Kick Sauber van de Chinees werd namelijk nog gewerkt, nadat hij in de derde vrije training een harde klapper kende.

Het verkeer speelt al het hele weekend een hoofdrol in Saoedi-Arabië en Nico Hülkenberg had tijdens zijn snelle run toch flink wat last van Logan Sargeant, die hij omschreef als een 'idioot'. Na zo'n tien minuten had iedereen een snelle ronde op het bord staan en Verstappen stond met een 1:28.491 bovenaan, maar het grote opvallende moment was dat Bearman een sneller rondje had gereden dan teamgenoot Leclerc. Toch trok de Monegask dat even later weer recht en sprong hij naar de tweede positie en Oscar Piastri raakte nog even de muur bij het uitkomen van de laatste bocht. Zhou, die uiteindelijk met nog 1 minuut en vijftig seconden te gaan, nog de baan opkwam, was net te laat en werd de eerste coureur met het zwartwit-geblokte vlaggetje achter zijn naam. De andere mannen die achterbleven in Q1 waren: Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Sargeant.

Zhou comes out on track with less that two minutes to go - superb effort from his mechanics 💪



But can he get a lap in? #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Oz95n1QAGX — Formula 1 (@F1) March 8, 2024

Q2: 'The Hulk' zorgt voor code rood

De coureurs van Haas stonden als eerste klaar bij het stoplicht voor de tweede kwalificatiesessie. Russell had even later met een 1:28.608 de snelste tijd staan, maar de sessie werd onderbroken door een uitvalbeurt van Hülkenberg. De Duitser gaf aan dat hij een verlies van vermogen voelde en niet veel later parkeerde hij zijn Haas in de uitloopstrook van bocht zes.

Hulkenberg has pulled off the track at Turn 8



“I’ve lost power” he reports over the radio 😖



And we have a red flag 🚩#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/2ojXYr4ld5 — Formula 1 (@F1) March 8, 2024

Na een korte pauze werd Q2 hervat en debutant Bearman moest zijn snelle ronde afbreken, vanwege een blokkerend bandje en had daarmee zijn eerste run verpest. Verstappen klom naar P1 met een 1:28.078 en Alonso, die het hele weekend al snel is, gaf slechts 44 duizendste toe op de tijd van de Limburger. Ook het tweede rondje van Bearman was niet foutloos en hij bleef uiteindelijk op P11 hangen. De Brit maakte uiteindelijk geen grote fouten, maar kon Q2 niet doorkomen, net als: Albon, Magnussen, Ricciardo en Hülkenberg.

Q3: Top tien-kwalificatie

De spanning steeg voor Q3, want hoewel Verstappen erg rap was, waren de verschillen niet extreem groot. Leclerc was de eerste man die de pitstraat uitreed toen het licht op groen ging, maar het was wederom Verstappen die het snelste was met een 1:27.472. Teamgenoot Pérez was ruim drie tienden langzamer en stond op de tweede plek en Alonso gaf vervolgens weer twee tienden toe op 'Checo'. Leclerc had na twee opwarmronden ook eindelijk een tijd gereden, maar het rondje was verre van foutloos en er was veel overstuur te bespeuren. De Monegask kon zichzelf daardoor terugvinden op P4 en gaf aan dat de banden erg vreemd aanvoelden.

Met nog drie minuten te gaan gingen de tweede runs van start. Norris kon zichzelf verbeteren en sprong naar de voorlopig vierde plek, maar Piastri pakte dat plekje vervolgens over. Alonso had een slimmigheidje en begon zijn snelle ronde in de slipstream van Hamilton. Uiteindelijk kwam de Spanjaard niet verder dan de vierde plek. Leclerc klom nog naar de tweede plek en Pérez is uiteindelijk op P3 geëindigd. De tijd van Verstappen werd uiteindelijk niet verbeterd en dus heeft de Nederlander uiteindelijk genoeg aan de 1:27.472 voor de pole position.

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd