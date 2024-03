Lando Norris moet na de Grand Prix van Bahrein toegeven dat hij toch wel iets meer had verwacht van McLaren tijdens de seizoensopener. Het team uit Woking was in de tweede helft van het 2023-seizoen nog de revelatie, maar kwam in Bahrein niet verder dan een zesde plek.

Op vrijdag, toen de kwalificatie voor de race werd verreden, was Norris nog wat teleurgesteld over zijn eigen prestaties. Hoewel hij slechts drie tienden toe moest geven op de tijd van polesitter Max Verstappen, erkende hij dat er fouten waren gemaakt tijdens het rondje. Over één ronde lijkt de MCL38 dus mee te kunnen dingen naar de bovenste plekken, maar qua racepace staat Red Bull Racing nog te ver weg, zo legt Norris uit in gesprek met AutoGear.

Positieve tekens

Na afloop van de race wijst Norris naar de verbeterpunten: "Er zijn verschillende gebieden waarop we ons nog moeten concentreren om te verbeteren als we consistenter en competitiever willen zijn. Maar aangezien dit een circuit is waar we het normaal gesproken moeilijk mee hebben, is het feit dat we zo dicht bij Mercedes zitten een positief teken dat we ze op bepaalde circuits kunnen overtreffen", zo is het glas halfvol bij de Engelsman.

Racepace RB20

De RB20 van Red Bull heeft vooral de overhand tijdens de wedstrijd, al vindt Norris niet dat de wagen 'een klasse apart' is. "Ik bedoel, Carlos [Sainz] reed er niet ver achter. Zij [Red Bull] zijn altijd sterk geweest qua racesnelheid. En op dit circuit is bandenbeheer cruciaal vanwege het schurende karakter ervan. Ik geloof dus dat Ferrari lovenswaardig werk heeft geleverd, maar het is een kenmerk van dit circuit dat ze het goed doen."

Eerst Ferrari, dan Red Bull

Norris wijst eerst naar Ferrari, want dat team moet worden verschalkt, voordat McLaren aan Red Bull kan gaan denken. "De kracht van Red Bull ligt in hun racetempo en vooral Max is dominant. Er is echter een aanzienlijk verschil tussen ons en Ferrari op een circuit als dit, en dan nog een verschil tussen Ferrari en Red Bull." De conclusie is volgens Norris duidelijk; de MCL38 moet op een aantal gebieden worden verbeterd. "We moeten twee substantiële gaten dichten, maar met één beginnen zou een positieve stap zijn. Ik bedoel, kunnen we die stap richting Max maken? Ja, als we kijken naar Ferrari. En nogmaals, er zullen bepaalde tracks zijn waarop we dat kunnen doen, en bepaalde tracks waar dat niet kan, omdat we aanvullende aanpassingen maken", aldus Norris.

