Red Bull Racing evenaart Williams door zege Verstappen en zet jacht in op Mercedes

Max Verstappen is in Bahrein doorgegaan waar hij het 2023-seizoen mee afsloot, namelijk het winnen van races. Door de zege van de Limburger in Sakhir staat Red Bull Racing op 114 overwinningen in totaal en daarmee staat het team op gelijke hoogte met Williams.

De recordboeken lijken dit seizoen weer een rol te gaan spelen. Niet alleen Red Bull Racing scherpt de nodige records aan, ook Verstappen zelf had vorig jaar een aantal records verbroken. Op dit moment heeft de 26-jarige Red Bull-coureur namelijk acht zeges op rij gepakt, inclusief de wedstrijden van vorig jaar. Mocht hij ook in Djedda winnen, dan heeft hij voor de tweede keer een zegereeks van negen winstpartijen achter elkaar weten te behalen.

Aantal winstpartijen

In het lijstje van meeste overwinningen per team, leidt Ferrari nog altijd met een grote voorsprong. McLaren heeft er zestig minder dat de Italiaanse brigade en daarachter vinden we Mercedes terug. Red Bull Racing staat ondanks dezelfde hoeveelheid als Williams een plekje achter het team uit Grove en dat heeft te maken met het feit dat Williams het aantal simpelweg eerder heeft bereikt.

Positie Constructeur Aantal overwinningen Actieve sinds 1 Ferrari 243 1950 2 McLaren 183 1966 3 Mercedes 125 1954 - 1955 & vanaf 2010 4 Williams 114 1975 5 Red Bull Racing 114 2005 6 Team Lotus 79 1958 - 1994 7 Renault/Alpine 36 1977 - 1985, 2002 - 2011 & vanaf 2016 8 Brabham 35 1962 - 1987 & 1989 - 1992 9 Benetton 27 1986 - 2001 10 Tyrrell 23 1970 - 1998

Grand Slam

Met de uitermate sterke reeks van Verstappen, klimt hij ook in het lijstje van coureurs die een Grand Slam hebben weten af te leveren. Een Grand Slam houdt in dat een rijder de pole position pakt, de overwinning binnensleept, elke ronde aan de leiding heeft gereden en ook nog eens de snelste race ronde heeft neergezet.

Positie Coureur Aantal Grand Slams 1 Jim Clark 8 2 Lewis Hamilton 6 3 Alberto Ascari 5 3 Michael Schumacher 5 3 Max Verstappen 5 4 Jackie Stewart 4 4 Ayrton Senna 4 4 Nigel Mansell 4 4 Sebastian Vettel 4 5 Nelson Piquet 3 6 Jack Brabham 2 6 Mika Häkkinen 2 7 Mike Hawthorn 1 7 Stirling Moss 1 7 Jo Siffert 1 7 Jacky Ickx 1 7 Clay Regazzoni 1 7 Niki Lauda 1 7 Jacques Laffite 1 7 Gilles Villeneuve 1 7 Gerhard Berger 1 7 Damon Hill 1 7 Fernando Alonso 1 7 Charles Leclerc 1

