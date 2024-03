Het Formule 1-raceweekend in Saoedi-Arabië wordt vandaag afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Vanwege de start van de Ramadan op zondag 10 maart, wordt de Grand Prix op zaterdag verreden.

Het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië vormt ook dit jaar het decor voor de tweede Formule 1-race van het seizoen. De razendsnelle baan voert de coureurs door de straten van de grootste stad van de provincie Mekka. Het circuit telt in totaal 6.174 kilometer asfalt en maar liefst 27 bochten. De race wordt verreden over 50 ronden, en het baanrecord is in handen van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur ging in 2021 in 1.30.734 het circuit rond. De Grand Prix van Saoedi-Arabië werd voor het eerst in 2021 verreden. Hamilton won de eerste editie, Max Verstappen de tweede en Sergio Pérez de meest recente.

Grand Prix van Saoedi-Arabië

Net als tijdens het openingsweekend van het 2024-seizoen afgelopen week, wordt ook het raceweekend in Saoedi-Arabië op donderdag afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Deze worden om 14:30 uur en 18:00 uur Nederlandse tijd verreden. Dezelfde tijden worden voor de derde vrije training en kwalificatie van vrijdag gehanteerd. Op zaterdag is het om 18:00 uur tijd om voor de televisie te zitten voor het hoofdgerecht van het weekend: de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Overzicht tijdschema Grand Prix van Saoedi-Arabië (NL tijd)

Donderdag 7 maart

Eerste vrije training: 14:30 uur

Tweede vrije training: 18:00 uur

Vrijdag 8 maart

Derde vrije training: 14:30 uur

Kwalificatie: 18:00 uur

Zaterdag 9 maart

Grand Prix van Saoedi-Arabië: 18:00 uur

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

