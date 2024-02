Volgens De Telegraaf bood het team rondom Christian Horner een bedrag van 650.000 pond (760.000 euro) aan om te schikken in de zaak waarin de teambaas beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag.

Donderdag stond voor Horner vooral in het teken van de presentatie van de RB20, het nieuwe wapenfeit van het 2024-seizoen. Ook daar werd de teambaas gevraagd naar de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Horner vertelde dat hij vooral het onderzoek wil afwachten en hoopt dat het weer snel over het sportieve aspect zal gaan.

Artikel gaat verder onder video

Appverkeer

Hoewel er tot op heden over de inhoud van de beschuldiging maar weinig bekend is, kan De Telegraaf melden dat het gaat om een beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De krant heeft het appverkeer ingezien, waaruit zou blijken dat er een 'aanzienlijke periode seksueel getinte berichten' zouden zijn verstuurd. Het zou dus verder gaan dan alleen een stemverheffing.

Schikkingsvoorstel

Op 5 februari bracht de krant het nieuws over de beschuldiging naar buiten. Nu blijkt dat er op vrijdagavond 2 februari, toen Horner werd geconfronteerd met de beschuldiging, binnen 24 uur een schikkingsvoorstel is aangeboden aan de jurist van de medewerkster die de klacht heeft ingediend. Het kamp van Horner zou 650.000 pond (760.000 euro) hebben aangeboden om de zaak af te doen. De krant vermoedt dat de teambaas de zaak in de doofpot wilde stoppen.