F1 verrast door koud Las Vegas, Oud-profwielrenner krijgt 'buikpijn' van interview Verstappen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 11 november 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Ross Brawn niet helemaal rekening had gehouden met de temperaturen die in november in Las Vegas hangen. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is met zijn 42-jarige leeftijd de onbetwiste veteraan van het veld, maar onthult dat hij Lewis Hamilton als inspiratiebron ziet om verder te gaan en Sergio Pérez onthult dat hij Max Verstappen toch wel als zijn beste teamgenoot in de Formule 1 beschouwd. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Oud-profwielrenner "krijgt buikpijn" van interview Verstappen in Time Magazine

Max Verstappen had deze week de eer om te pronken in Time Magazine. De drievoudig wereldkampioen wordt daar ook ondervraagt over zijn jongeren jaren en legt uit hoe de werkwijze van vader Jos was. Oud-profwielrenner Marijn de Vries heeft dat interview ook gelezen en moest toegeven dat ze toch wel wat buikpijn kreeg van het lezen van de passages. Hele artikel lezen? Klik hier

Alonso noemt Hamilton als inspiratie om verder te gaan: "Nog geen tijd voor pensioen"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso keerde in 2021 weer terug naar de Formule 1. Via Alpine is hij dit jaar bij Aston Martin aan de slag gegaan en wist hij meermaals podiumplekken te bemachtigen. De Spanjaard laat nog altijd zien dat hij over wat extra's beschikt en onthult in gesprek met GQ dat Lewis Hamilton één van de inspiratiebronnen is geweest om nog lang niet aan een pensioen te denken. Hele artikel lezen? Klik hier

Weerbericht voor de Grand Prix van Las Vegas: mogelijk regen in de woestijn

Nog een klein weekje en dan gaat het spektakel in Las Vegas van start. De eerste voorzichtige weersvoorspellingen laten een koude temperatuur zien, ook is er 66 procent kans op wat neerslag op vrijdag. Op zaterdag en zondag is het niet veel warmer, want de temperaturen hangen rond de tien graden Celsius. De coureurs zullen dus hun stinkend best moeten gaan doen om de banden op werktemperatuur te krijgen. Hele artikel lezen? Klik hier

Pérez wijst naar Verstappen als beste teamgenoot ooit: 'Veel respect voor alles wat hij doet'

Sergio Pérez heeft in zijn dertienjarige Formule 1-carrière diverse teamgenoten naast zich gehad en wees lange tijd Nico Hülkenberg aan als beste teamgenoot. Sinds 2021 is hij echter onderdeel van Red Bull Racing en inmiddels moet hij tot de conclusie komen dat Max Verstappen het plekje van 'The Hulk' heeft overgenomen als beste teamgenoot aller tijden. Hele artikel lezen? Klik hier

F1 was niet op de hoogte van klimaat Las Vegas: "Stonden niet stil bij koude nachten"

Ross Brawn moet toegeven dat hij de koude temperaturen in Las Vegas niet helemaal zag aankomen. De Brit was als technisch directeur van de Formula One Group medeverantwoordelijk voor de keuze om te gaan racen in de Amerikaanse gokstad en de afgelopen week hebben diverse partijen hun zorgen geuit over de lage temperaturen tijdens het evenement. Hele artikel lezen? Klik hier