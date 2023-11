Remy Ramjiawan

Voor Sergio Pérez was Nico Hülkenberg lange tijd de teamgenoot waarmee hij het beste een team kon vormen, totdat hij bij Red Bull Racing naast Max Verstappen aan de slag ging. De Mexicaan legt bij Banorte uit dat hij veel respect heeft voor hoe de drievoudig wereldkampioen tegenwoordig te werk gaat en wijst hem aan als beste teamgenoot die hij ooit heeft gehad.

Met dertien seizoenen ervaring in de Formule 1 heeft 'Checo' in totaal zes teamgenoten aan zijn zijde gehad. Pérez begon in 2011 bij Sauber als teamgenoot van Kamui Kobayashi, totdat hij in 2013 naar McLaren werd gehaald als vervanger van Lewis Hamilton. Daar kreeg hij Jenson Button als teamgenoot en dat ging er soms fel aan toe op de baan. Een jaar later ging 'Checo' aan de slag bij Force India, dat later werd omgedoopt naar Racing Point en tegenwoordig door het leven gaat als Aston Martin. In die tijd heeft Pérez naast Hülkenberg ook Lance Stroll en Esteban Ocon als teamgenoten gehad.

Respect

In 2017 onthulde Pérez nog dat Hülkenberg de beste teamgenoot was die hij ooit had gehad, maar dat is inmiddels Verstappen geworden. 'Nu zou ik zeggen dat Max, een zeer complete coureur is en op dit moment op zijn best is. Hij is een uitstekende coureur, hij is op zijn best en ik heb veel respect voor alles wat hij doet. We moeten zijn seizoen erkennen omdat hij hard heeft gewerkt en het verdient', zo vertelt de 33-jarige coureur.

Toekomst bij Red Bull Racing

In 2023 kon hij aan het begin van het seizoen nog dicht in de buurt zitten bij teamgenoot Verstappen. Dat is echter naarmate het seizoen vorderde alleen maar bergafwaarts gegaan, wat heeft geleid tot veel speculatie over de toekomst van de Mexicaan bij Red Bull Racing. Voorlopig heeft Pérez nog altijd een contract tot het einde van volgend jaar op zak en hoewel de prestaties niet altijd om over naar huis te schrijven zijn, heeft de top van Red Bull Racing meerdere malen benadrukt dat Pérez nog steeds de juiste man is in het tweede zitje van Red Bull.