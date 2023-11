Remy Ramjiawan

Zaterdag 11 november 2023 18:28 - Laatste update: 18:47

George Russell zal in 2024 beginnen aan zijn derde jaar bij Mercedes en verwacht dat het team direct bij de start van het seizoen erbij zal gaan staan. De Brit legt bij RaceFans uit dat het team heeft geleerd van de afgelopen twee seizoenen en dat Mercedes op dit moment op het goede pad zit qua ontwikkeling.

De renstal uit Brackley begon het huidige seizoen nog met het zeropod-concept, maar toonde in Monaco de W14 met conventionele sidepods. Hoewel het team het ene weekend dichter bij Red Bull zit, dan het andere weekend, heeft Russell vertrouwen in een betere start volgend jaar. 'We gaan straks het derde jaar in en ik ben ervan overtuigd dat we niet dezelfde fouten zullen maken. Ik heb vertrouwen in de vooruitgang die we deze winter hebben geboekt, maar het is een relatief spel, en we weten niet wat onze rivalen zullen brengen.'

Ontwikkelingspad

De renstal bracht eerder dit jaar James Allison terug als verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de auto. Sinds die tijd zijn er zichtbare veranderingen geweest, maar het team kan nog altijd niet vechten om de overwinningen. Ondanks dat gegeven, verwacht Russell wel dat het team op de juiste koers zit. ' De auto was vorig seizoen bij lange na niet waar we hem wilden hebben, en we voelden dat er veel moest veranderen. Misschien hebben we een paar beslissingen overhaast genomen zonder ze grondig op de simulator te testen, zonder de mogelijke gevolgen te bekijken. Vorig jaar probeerden we gewoon zoveel verschillende dingen, en het was meer kwantiteit dan kwaliteitstesten. Maar dit jaar hebben we echt de richting bepaald waar we naartoe willen.' Dat biedt volgens hem dan ook perspectief voor de toekomst. 'We hebben dat proces grondig getest om er zeker van te zijn dat dit de richting is die we volgen. Ik ben ervan overtuigd dat we, twaalf maanden later, nu twee jaar aan kennis hebben.'

Geen verrassingen

Toch staat de concurrentie natuurlijk ook niet stil. Zo is Red Bull Racing nog steeds het te kloppen team, maar ook de klantenteams van Mercedes zijn geregeld sneller dan het fabrieksteam. Aston Martin schoot aan het begin van het seizoen uit de startblokken en McLaren is sinds de updates ook in de bovenste plekken van de uitslag te vinden. 'Ik denk en hoop dat we komend jaar niet voor verrassingen komen te staan. Dit betekent niet dat we de snelste auto op de grid zullen hebben. Het betekent alleen dat ik denk dat we niet struikelen bij de eerste hindernis', aldus Russell.