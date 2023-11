Remy Ramjiawan

Zaterdag 11 november 2023 16:54 - Laatste update: 16:58

Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat het niet veel had gescheeld of Adrian Newey had in 2014 de overstap naar Ferrari gemaakt. De teambaas legt in de Eff Won-podcast uit dat het brein achter de wagens van Red Bull Racing 'slechts een half uur' verwijderd was van een transfer naar Maranello.

Newey sloot in 2005 aan bij Red Bull Racing, in het eerste jaar dat het team op de startgrid stond. De Britse ontwerper kreeg de taak mee om na zijn kampioenschapswinnende auto's bij Williams en McLaren ook een wagen te ontwerpen voor Red Bull, waarmee de titels konden worden gepakt. Dat gebeurde met Sebastian Vettel achter het stuur vanaf 2010 tot en met 2013. Het jaar daarna werden de V6 hybride-motoren de standaard binnen de Formule 1. Red Bull beschikte over een power unit van Renault en aan het einde van 2014 trok Vettel zijn conclusies en maakte hij de overstap naar Ferrari. Horner onthult dat Newey de viervoudig kampioen bijna was gevolgd naar de Scuderia.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari trok alles uit de kast

'Ferrari deed er alles aan om hem te krijgen. Ze beloofden hem de wereld. Je kunt een Hollywood-leven hebben, elke dag vanuit Monaco naar de fabriek vliegen en je zult geen belasting betalen en je kunt een straatauto ontwerpen en dit, dat en nog wat', zo legt Horner uit wat Ferrari allemaal uit de hoge hoed haalde om Newey binnen te slepen. 'En op dat moment vertrekt Vettel vanwege de motor. Adrian kwam heel dicht bij een vertrek, hij kon binnen ongeveer een half uur tekenen voor Ferrari.'

Uiteindelijk was de sleutel voor Horner om Newey in te zetten op het ontwerpen van een straatauto, een langgekoesterde droom van de ontwerper. 'Ik slaagde erin hem te overtuigen om te blijven door te zeggen: 'We zullen een straatauto maken. Als je een straatauto wilt maken, dan maken we een straatauto', zo was het aanbod van Horner.

In een pub geregeld

Destijds was Aston Martin nog een sponsor van Red Bull Racing en in samenwerking met het automerk kwam de Valkyrie van de grond. 'Ik ging naar [toenmalig CEO van Aston Martin] Andy Palmer en zei: 'Kijk, we hebben misschien wel de beste ontwerper aller tijden, jullie hebben twee geweldige merken. Wij financieren de auto niet, maar het is logisch om deze twee dingen samen te brengen. En dat gebeurde letterlijk in een pub in Engeland, zo is het gebeurd.'