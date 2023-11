Vincent Bruins

Max Verstappen stond deze week op de cover van Time Magazine. Het is voor het eerst sinds 1966 dat een Nederlander een solo-cover heeft gekregen voor het Amerikaanse opinietijdschrift. Marijn de Vries was echter niet helemaal weg van het interview dat erin stond. Dat liet de oud-profwielrenner weten in haar column in het NRC.

In Time Magazine vertelde Verstappen over zijn opvoeding. Samen met vader Jos reisde Max door Europa met soms ritten van een hele dag om aan wedstrijden deel te nemen. Jos sleutelde dag en nacht aan de karts van zijn zoon. Regen stopte hen ook niet. Een nog geen tien jaar jonge Max moest blijven trainen, want "mijn vader had een plan. En ik moest me aan dat plan houden". Max werd een keer door zijn vader achtergelaten bij een tankstation in Italië. Jos was woedend dat de nu drievoudig wereldkampioen was gecrasht, nadat hij teveel risico had genomen in het gevecht om de leiding. Max geeft ook toe een keer een tik te hebben gekregen. "Dat hij had nodig", vond Jos die benadrukte dat het alleen die ene keer in Groot-Brittannië was gebeurd. De Vries laat in haar column blijken misselijk te worden van de verhalen.

Buikpijn van wat er (niet) gezegd wordt

"Ik lees en herlees deze passages, en weet niet waar ik meer buikpijn van krijg: van wat er gezegd wordt, of van wat er niet gezegd wordt," schrijft de oud-profwielrenner. "Van de gedachte aan Max die niet mocht rondrennen en spelen, of van Max achtergelaten bij de benzinepomp. Van een vader die een week lang weigert met je te praten, terwijl je nog maar een tiener bent. De opvoeding is wel geslaagd: Max is precies geworden wat Jos wilde. Hij is de allerbeste, steenrijk, wereldberoemd. 'Mijn vader had een plan. En ik moest me aan dat plan houden.' Ik lees het nog eens, en zou dolgraag willen weten: heeft iemand ooit gevraagd wat Max zelf eigenlijk wil?", zo sluit De Vries het column af.