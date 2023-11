Vincent Bruins

Zaterdag 11 november 2023 13:50 - Laatste update: 13:56

Max Verstappen domineert de Formule 1 en hoort ondertussen misschien wel in hetzelfde rijtje thuis als Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna en Niki Lauda. Christian Horner spreekt over de ongelooflijke prestaties van de Nederlander. De teambaas van Red Bull Racing denkt dat hij zelfs nog meer kan bereiken.

Verstappen verbreekt het ene record na het andere. Hij heeft de meeste overwinningen binnen een seizoen behaald en het record van Sebastian Vettel verbroken voor de meeste zeges op rij. Hij gaat binnenkort de viervoudig wereldkampioen ook nog inhalen voor het totale aantal overwinningen. Verstappen heeft ook het record voor het hoogste percentage aan zeges binnen een seizoen verbroken. Deze stond sinds 1952 nog op naam van Alberto Ascari. Ook het record voor de meeste punten achter elkaar verdiend, momenteel nog in handen van Lewis Hamilton, kan dit jaar nog verbroken worden. Het record voor de meeste podiumfinishes binnen een seizoen heeft Verstappen ook al binnengesleept. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Horner is uiteraard ook onder de indruk van zijn coureur en hoopt de dominantie voort te kunnen zetten. Hij ziet de andere teams wel dichterbij komen.

Ongelooflijke statistieken

"Het is altijd heel lastig om coureurs van verschillende generaties te vergelijken," legde Horner uit bij Bloomberg na een rijtje van legendarische Formule 1-coureurs die werden opgenoemd. "Maar ik denk dat je gerust kan zeggen, met wat Max heeft bereikt in een korte periode, met nu drie wereldkampioenschappen en 52 Grand Prix-overwinningen, dat het ongelooflijke statistieken zijn en er kan nu over hem gesproken worden in dezelfde zin en dezelfde categorie als de beste coureurs die deze sport ooit heeft gezien."

In niks anders geïnteresseerd

"Hij is nog zo jong en hij blijft nog verbeteren als coureur en zeker naarmate hij ervaring opbouwt," vervolgde de teambaas. "Veel hangt af van het materiaal dat we hem kunnen geven, maar ik denk dat hij nog veel meer kan bereiken. Hij is gemotiveerd, hij is gretig en hij houdt gewoon van racen. Je ziet dat hij in niks anders geïnteresseerd is dan racen." Horner ging ook in op kritiek dat de dominantie van Red Bull en Verstappen de Formule 1 saai zou hebben gemaakt. "Dat betekent dat we ons werk doen en dat we winnen. Maar hetgeen dat gegarandeerd is in deze sport, is dat het nooit stilstaat. Met stabiele technische reglementen zien we de teams achter ons al verbeteren en ik denk dat het volgend jaar gaat samenkomen met een veel spannender kampioenschap."