Vincent Bruins

Zaterdag 11 november 2023 07:53

Richard Verschoor zal volgende week deelnemen aan de Macau Grand Prix. De Nederlander wist al eerder de prestigieuze FIA F3 World Cup-race op zijn naam te schrijven. Ditmaal zal hij uitkomen voor Trident Motorsport. Hij kijkt uit naar de wedstrijd op het snelle, maar krappe Aziatische circuit.

De Macau Grand Prix zal op zondag 19 november voor de zeventigste keer worden verreden. Het begon in 1954 als een race voor sportscars, maar in de 60-er jaren werd het een Formula Libre-race, waarin deelnemers eigenlijk de vrijheid kregen in welke formulewagen ze maar mee wilden nemen. Na negen jaar als Formula Pacific-race werd er vanaf 1983 met Formule 3-auto's meegedaan. Ayrton Senna won de wedstrijd dat jaar. David Coulthard, Lucas di Grassi, Takuma Sato, Michael Schumacher en Dan Ticktum zijn nog een aantal bekende winnaars. Sinds 2016 staat het bekend als de FIA F3 World Cup. Verschoor won in 2019, voordat het voor drie edities deel uit maakte van het Chinese Formule 4-kampioenschap vanwege de pandemie. Nu is de FIA F3 World Cup weer helemaal terug en Verschoor kijkt er dan ook naar uit om zijn titel te verdedigen.

Artikel gaat verder onder video

Ongelooflijk gevoel

"Ten eerste is het superfijn om weer terug te gaan," vertelde de 22-jarige uit Benschop in een interview bij de FIA. "Ik herinner me dat ik daar voor het eerst heenging in 2019 en het gevoel dat ik kreeg was gewoon ongelooflijk, het was iets dat ik nooit eerder had ervaren. En dat was al na VT1, zelfs voor ik de race had gewonnen. Het is iets waar ik naar terug wilde, om dat gevoel weer te hebben. Natuurlijk nu ik de race gewonnen heb, zijn er bepaalde verwachtingen, maar niet van mijn kant. Je weet nooit wat er gaat gebeuren in Macau en je begint altijd vanaf nul. Maar we gaan daar de titel verdedigen." Het stratencircuit van Macau heeft een aantal hele snelle, wijde gedeeltes, maar ook een aantal krappe, langzame sectoren. Er is zelfs een haarspeldbocht die zo krap is dat er permanent een gele vlag hangt.

OOK INTERESSANT: Voorzitter Italiaanse automobielclub: 'Deal voor Imola en Monza tot eind 2030 bijna rond'

Niet getest

De FIA Formule 2-racewinnaar racete voor het laatste met een Formule 3-auto in 2020. "Ik heb niks qua testen gedaan, dus dat gaat interessant worden, en ik heb al twee maanden niet gereden, dus het is niet de makkelijkste manier om terug te gaan naar Macau," vervolgde Verschoor. "Echter, je bouwt altijd op in Macau, beginnend met zes à zeven seconden van de pace [voordat je gaat verbeteren]. Het is niet als Barcelona waar je in je eerste rondje al weet waar de limiet ligt. Als je jezelf uitremt, dan kan je gewoon rechtdoor, maar in Macau kan dat niet. Het gaat nooit makkelijk zijn, maar ik kijk uit naar de uitdaging." Op de vraag of hij nog advies heeft voor rookies, antwoordde de Nederlander: "Nou, ik wil zelf nog winnen, dus ik kan niet teveel zeggen tegenover de rookies! Maar het belangrijkste, en ook de reden waarom ik snel was in 2019, is omdat ik er zo van genoot. Dus zet jezelf niet teveel onder druk, werk samen met je team en doe je best."