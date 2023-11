Vincent Bruins

Zaterdag 11 november 2023 08:47 - Laatste update: 11:07

Het Formule 1-circus strijkt over een halve week neer in Las Vegas, de grootste stad in de Amerikaanse staat Nevada, gelegen in de Mojavewoestijn. Op zaterdag 18 november zal daar de eerste Grand Prix op het gloednieuwe Las Vegas Strip Circuit verreden worden. Er waren al zorgen over de kou, maar nu krijgen de teams mogelijk ook nog eens met regen te maken.

Las Vegas, de Entertainment Capital of the World, staat natuurlijk bekend om haar casino's, zoals de Bellagio, Caesars Palace en de MGM Grand. Deze liggen aan The Strip. Over niet al te lange tijd zullen Formule 1-auto's hier racen met snelheden van 340 kilometer per uur. Met 6,201 kilometer is het Las Vegas Strip Circuit een van de langste banen op de Formule 1-kalender. Ze zullen via Rochelle Avenue Intersection over Koval Lane gaan. Vervolgens gaan ze via Westchester Drive om de Sphere heen. Langs Sands Avenue komen de coureurs aan op The Strip voor een recht stuk van 1,7 kilometer. Vervolgens komen ze via Harmon Avenue weer terecht bij het start-finishgedeelte na 17 bochten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over 'nieuw aspect' in koud Las Vegas: "Kan gaan zijn als rijden op ijs"

Kans op regen

De Grand Prix van Las Vegas begint op woensdag 15 november 19:30 uur lokale tijd (donderdag 16 november 04:30 uur Nederlandse tijd) met een uitgebreide openingsceremonie. De eerste sessie is Vrije Training 1 op donderdag 20:30 uur lokale tijd (vrijdag 17 november 05:30 uur Nederlandse tijd). Vrije Training 2 zal in de nacht van vrijdag worden gehouden om 00:00 uur lokale tijd (09:00 uur Nederlandse tijd). AccuWeather verwacht 66% kans op neerslag, maar vooral in de middag. De temperatuur zakt 's avonds naar 11°C.

De twee sessies die volgen, staan voor dezelfde tijd op de planning met Vrije Training 3 op vrijdag 20:30 uur lokale tijd (zaterdag 18 november 05:30 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie op zaterdag 00:00 uur lokale tijd (09:00 uur Nederlandse tijd). Er wordt ook op die dag regen voorspeld met een kans van 61%. Het zal met 8°C nog kouder worden.

Op zaterdag om 22:00 uur lokale tijd begint de Grand Prix. Het zal voor ons Nederlanders vroeg opstaan worden. Dat is hier namelijk op zondagochtend om 07:00 uur. De kans op regen zakt naar 25% met nog altijd koude temperaturen van 8°C in de nacht.