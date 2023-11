Vincent Bruins

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas kan een van de koudste races van de koningsklasse ooit worden. Christian Horner heeft Max Verstappen al op de simulator gezien en vindt het een geweldig circuit. De teambaas van Red Bull Racing denkt echter dat het kan gaan zijn als rijden op ijs.

De Grand Prix van Las Vegas zal volgende week voor het eerst verreden worden. In 1981 en 1982 streek het Formule 1-circus al neer in Las Vegas voor de Grand Prix van Caesars Palace, op de parkeerplaats van het casino, maar nooit eerder is er over The Strip geracet. De wedstrijd van de koningsklasse in de gokstad wordt niet geheel zonder controversie georganiseerd. De lokale bewoners hebben meermaals hun ontevredenheid geuit. Wegwerkzaamheden voor de bouw van circuit zorgen al maanden voor problemen met het verkeer. Taxichauffeurs evenals zaken in de buurt draaien verlies. Daarnaast zijn er dus zorgen over het weer. De race zal om tien uur 's avonds lokale tijd beginnen en normaal gesproken is het dan gemiddeld 8 à 9 graden Celsius daar.

Rijden op ijs

"Een jas meenemen," antwoordde Horner lachend op de vraag van Bloomberg hoe Red Bull Racing zich voorbereidt op de Grand Prix van Las Vegas. "Ik was gisteren aan het kijken hoe Max op de simulator aan het rijden was op het circuit en het ziet eruit als een geweldige baan. Het gaat supersnel zijn en er zullen een boel inhaalmogelijkheden zijn, en de banden... Het kan gaan zijn als rijden op ijs. Dat voegt weer een nieuwe aspect toe. Zeker op een stratencircuit kan het de coureurs en teams tot het uiterste uitdagen."

Koude kwalificatie

Omdat het zo koud kan worden, kan het zijn dat coureurs meerdere ronden nodig zullen hebben om de banden op temperatuur te krijgen. "Wanneer we op de donderdag voor het eerst de baan opgaan, dan zullen we leren wat ervoor nodig is om deze Pirelli-banden op temperatuur te krijgen en wie weet gaat het meerdere ronden zijn in de kwalificatie in plaats van slechts één rondje," vervolgde de Brit. "Het kan interessant zijn om te zien hoe dat gaat uitpakken. Er zal een boel data zijn om doorheen te spitten en op de simulatoren gaat voluit gewerkt worden, zeker op donderdagavond." Of hij zich zorgen maakt dat het in chaos kan eindigen, legde Horner uit: "Stratencircuits zorgen altijd voor drama. We zagen het in Singapore, we zagen het in Azerbeidzjan en natuurlijk in Monte Carlo."