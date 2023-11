Jan Bolscher

Christian Horner is het niet eens met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen liet in Brazilië optekenen dat Red Bull Racing de komende jaren dominant zal blijven.

Na een sterk 2022 heeft Red Bull Racing dit jaar succesvol voortgeborduurd op het pakket van afgelopen seizoen, waardoor het gat naar de concurrentie aanzienlijk is. De Oostenrijkse grootmacht legde in Japan al beslag op het constructeurskampioenschap en heeft in het klassement een voorsprong van maar liefst 400 punten op de nummer twee: Mercedes. Door de grote voorsprong qua performance kon Red Bull Racing al vroeg de focus naar volgend jaar verleggen, waardoor de verwachting is dat - ondanks de beperkte windtunneltijd - de formatie uit Milton Keynes ook in 2024 de favoriet zal zijn.

Hamilton verwacht jarenlange dominatie Red Bull

Hamilton verwacht zelfs dat het team van Max Verstappen en Sergio Pérez de komende jaren de lakens zal blijven uitdelen: "De Red Bull is ontzettend ver weg", klonk het onder andere in Brazilië. "Ik denk dat ze de komende jaren heel ver vooraan zullen blijven staan." De Mercedes-coureur is niet onbekend met rijden voor het team met het beste pakket, maar weet inmiddels ook hoe moeilijk het is om een achterstand weg te werken.

Top van de ontwikkelingscurve

Horner kan zich echter niet vinden in de woorden van de Brit: "Het is altijd moeilijk om dat soort dingen te voorspellen", citeert Crash.net. "Op dit punt in het jaar worden veel wereldkampioenschappen gewonnen in de windtunnel. We hebben een fantastische auto, met een fantastische basis. We moeten het blijven ontwikkelen, maar de resultaten zullen afnemen omdat je de top van de ontwikkelingscurve bereikt. Het veld zal dichterbij komen en dat zal ons verder uitrekken, maar het team is heel gemotiveerd."