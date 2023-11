Vincent Bruins

Zaterdag 11 november 2023 11:59

Fernando Alonso is met zijn 42 jaar de oudste coureur op de grid van de Formule 1. Aan met pensioen gaan denkt hij echter niet. De Aston Martin-coureur noemt zelfs Lewis Hamilton als een inspiratie om nog door te gaan.

Alonso maakte zijn debuut in de koningsklasse van de autosport bij Minardi in 2001. Hij bracht het jaar daarop langs de zijlijn door als reservecoureur van Renault, voordat hij in 2003 echt de kans kreeg bij het Franse team. Hij verbrak records voor de jongste F1-coureur om pole position te halen, in Maleisië, en om een Grand Prix te winnen, in Hongarije. Hij won wereldkampioenschappen met Renault in 2005 en 2006, voordat hij voor één seizoen vertrok naar McLaren om vervolgens weer terug te keren bij Renault. Het vertrek van Kimi Räikkönen opende de deur bij Ferrari in 2010, maar Alonso moest steeds zijn meerdere erkennen in de Red Bull van Sebastian Vettel. De overstap naar McLaren-Honda wierp ook niet haar vruchten af. In 2019 en 2020 focuste hij zich op de 24 Uur van Le Mans, totdat hij zijn rentree maakte in de Formule 1 in 2021 bij Alpine.

Artikel gaat verder onder video

Meer bereiken dan bij Alpine

In de zomer van 2022 zag Alonso zijn kans om bij Aston Martin te tekenen om het team verder vooraan op de grid te krijgen, en met succes, want hij heeft al acht podiums op zak en vecht voor de vierde plek in de tussenstand. "Ik sprak met Lawrence [Stroll] over de mogelijkheid om voor het team te tekenen na Sebastian Vettels aankondiging [van zijn pensioen]," vertelde de Spanjaard tegenover GQ. "Hij wist heel overtuigend over het project te vertellen en over alle nieuwe mensen die bij het team kwamen. Er kwamen grote namen van verschillende teams bij het kantoor van ontwerpers. Ik zag een boel talent. Er werd ook een nieuwe fabriek gebouwd die dit jaar werd geopend, dus er zat een groot project achter dit team, en het ging gebeuren, het was niet alleen maar grootspraak. De feiten ondersteunden de woorden van Lawrence. Dit was een logische keuze voor me, als ik meer wilde bereiken dan bij mijn vorige team. Het duurde niet lang voor ons om de handen ineen te slaan."

OOK INTERESSANT: Hoe engineers Alonso en Pérez hielpen in gevecht voor podium GP São Paulo

Hamilton geeft nooit op

Alonso is geïnspireerd door Hamilton, vanwege de manier waarop de zevenvoudig wereldkampioen altijd respect heeft voor zijn team en niet opgeeft, ondanks dat het hem nu wat tegen zit. Hamilton heeft de afgelopen twee jaar geen enkele Grand Prix weten te winnen. "Het is lastig te zeggen," antwoordde Alonso op de vraag of Hamilton ook gestopt was, als hij geen competitieve auto had, zoals bijvoorbeeld Alonso dus bij McLaren-Honda. "We hebben verschillende karakters en motivaties. Lewis heeft het altijd goed gedaan om gefocust en competitief te blijven in perioden van zijn leven waarin hij geen competitieve auto had. Die perioden waren er niet veel, maar hij presteerde altijd op het hoogste niveau. Nu heeft hij niet de beste auto, Red Bull domineert, en toch blijft hij altijd vechten. Hij jaagt op [Sergio] Pérez voor P2 en hij geeft nooit op. Het motiveert ons allemaal om te zien hoe Lewis gemotiveerd blijft het winnen van zoveel titels." Alonso hoopt zelf gauw op zijn 33e Grand Prix-zege. "Ik voel me fit en snel, en ik geniet van het avontuur met Aston Martin. Ik voel me gemotiveerd. Het is nog geen tijd om met pensioen te gaan."