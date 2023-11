Vincent Bruins

Zaterdag 11 november 2023

Fernando Alonso en Sergio Pérez gingen tijdens de Formule 1 Grand Prix van São Paulo zij-aan-zij over de streep. Deze fotofinish was een van de hoogtepunten van de wedstrijd in Brazilië. Als we de radioberichten analyseren, dan zien we dat de Aston Martin- en Red Bull Racing-engineers een belangrijke rol speelden in het gevecht om de derde plek.

Alonso ving de wedstrijd op het circuit van Interlagos aan vanaf de vierde positie, maar dat werd automatisch de derde plek vanwege de uitvalbeurt van Charles Leclerc in de opwarmronde. Na de rode vlaggen voor de crash in de openingsronde kwam Alonso niet geweldig weg bij de herstart. Hij verloor even een positie aan Lewis Hamilton, maar pakte al gauw weer P3 terug. De Spanjaard zag Max Verstappen en Lando Norris aan de horizon verdwijnen en leek een eenzame race mee te maken. Pérez kwam echter sterk naar voren en zette de aanval in. Hij ging Alonso voorbij in de Senna 'S' in de een na laatste ronde. Alonso pakte Pérez weer terug in bocht 4 in de allerlaatste ronde. De slipstream was net niet sterk genoeg voor Pérez om de groene bolide weer voorbij te steken op het rechte stuk op weg naar het zwart-witgeblokt en dus verdiende Alonso het podium. Het gat was slechts 0.053 seconden.

Snel op de rechte stukken

De engineers van beide teams hadden constant goed in de gaten wat hun rivalen deden. Chris Cronin vertelde Alonso via de boardradio tijdens zijn laatste pitstop dat Pérez "hard pushte in bocht 11". Cronin adviseerde juist het tegenovergestelde: "Ik denk dat wat wij de laatste keer deden goed was, dus managen in 11 zal je aan het eind helpen". Hugh Bird liet Pérez een ronde later weten wat Alonso door bocht 11 deed en moedigde hem aan: "Haal hem langzaam maar zeker binnen". Alonso vroeg Cronin om hem geïnformeerd te houden over het gat, nadat de engineer zei dat Pérez zijn banden veel meer gebruikte. De Red Bull-coureur reed een gat van bijna vier seconden dicht tot binnen een seconde in slechts zeven ronden. Hij had zo nu en dan de DRS, maar de Mexicaan werd al gauw gefrustreerd: "F***, hij is zo snel op de rechte stukken". Alonso kon meer energy gebruiken, vanwege het managen door bocht 11.

Focus op bocht 12

"Hij is echt heel snel op het rechte stuk", zo klonk het weer bij Pérez met nog tien ronden te gaan. Alonso bleef updates krijgen van Cronin over het gat, terwijl hij zijn banden en energy zo goed mogelijk bleef sparen tot de echte slotfase. Pérez kreeg van Bird te horen: "Probeer een iets wijdere apex te pakken door bocht 12 voor meer tractie. Pak die exit". Bocht 12 is Junção, de laatste langzame bocht voor het lange volgasgedeelte. "Volg Fernando's lijn door bocht 10 en 12", vervolgde de Red Bull-engineer. Pérez besloot dat niet te doen: "Als ik zijn lijn volg, dan zit ik heel erg in de vuile lucht". Bird antwoordde: "Oké, dan focussen we ons op de exit van 12. Geef wat snelheid op bij het insturen, focus op de exit". Pérez wist Alonso eindelijk voorbij te gaan in ronde 70, maar Cronin leek zich geen zorgen te maken en vertelde zijn coureur: "Jij krijgt [straks] de DRS". In ronde 71 passeerde Alonso Pérez weer bij bocht 4. "Oké, vriend, [de knop voor het maximale vermogen] indrukken en vasthouden, indrukken en vasthouden. Je hebt genoeg energy. Blijven indrukken", klonk het bij Aston Martin. Alonso wist dan ook een ietwat teleurgestelde Pérez achter zich te houden.