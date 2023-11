Jan Bolscher

Donderdag 9 november 2023 14:35

Peter Windsor is van mening dat een eventuele toekomstige overstap van Fernando Alonso naar Red Bull Racing er niet van zal komen, omdat de renstal een coureur wil die zich schikt in de rol van tweede viool.

Daags na de Grand Prix van Mexico stak een merkwaardig gerucht op, nadat verschillende Formule 1-journalisten spraken over groot nieuws dat aanstaande zou zijn, maar nog niet naar buiten mocht komen. De Spaanse journalist Albert Fabrega gooide nog wat extra olie op het vuur door op social media te plaatsen dat hij zojuist iets had gehoord, dat hij niet wilde en kon geloven. Spaanse media gingen vervolgens met dit bericht aan de haal en vulden het verder in door te schrijven dat het haast wel over een chauffeurswissel tussen Fernando Alonso en Sergio Pérez zou moeten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Tweedeling binnen het team

Alonso reageerde niet veel later fel op de spookverhalen en maakte duidelijk dat hij niet voornemens is om Aston Martin in te ruilen voor Red Bull Racing, maar dat neemt niet weg dat veel fans het wel graag zouden zien gebeuren. Voor die fans heeft Windsor slecht nieuws: "Ik heb begrepen dat [Helmut] Marko en [Christian] Horner denken dat hij tweedeling binnen het team zou kunnen zorgen", vertelt de voormalig teammanager op zijn YouTube-kanaal.

Minder snel dan Verstappen

Windsor vervolgt: "Dat willen ze niet voor Verstappen. Ze zoeken een coureur die zich schikt naar de rol van tweede viool en verder niet voor te veel frictie zorgt. Zo iemand hebben ze nu in Sergio Pérez." De Brit is tevens van mening dat óók Alonso geen vuist zou kunnen maken tegen Verstappen: "Ik denk dat hij over één ronde minder snel is dan Max, en dat verschil kan hij in de race niet goedmaken. Zelfs als hij een betere coureur dan Max zou zijn.