De Formule 1 zal aankomende week voor de derde keer ooit in Las Vegas racen en voor het eerst voor de Grand Prix van Las Vegas. Er zijn echter wel zorgen over het weer. Het gaat namelijk koud worden tijdens de nachtrace. Het blijkt dat de koningsklasse hier helemaal niet bij stil heeft gestaan bij het plannen van de wedstrijd, zo heeft Ross Brawn nu toegegeven.

De gokstad was al twee keer eerder gastheer van de Formule 1. De Caesars Palace Grand Prix was in 1981 en 1982 de seizoensafsluiter. Een groot succes was het niet. Men vond het circuit maar saai, de fans waren niet geïnteresseerd en kwamen niet opdagen, en het was heet , aangezien de race eind september overdag werd gehouden. In 1982 liepen de temperaturen op tot 37°C. Ook aankomende week gaat het weer een rol spelen. Het wordt namelijk juist ontzettend koud. Op de donderdagavond van de eerste vrije trainingen worden temperaturen van 11°C verwacht met 66% kans op regen. Op de vrijdagavond voor de kwalificatie is de verwachting dat de temperaturen zelfs zullen zakken naar 8°C. De regenkans is dan zo'n 61%. In de nacht van de Grand Prix op zaterdag hoeven coureurs ook niet op hoge temperaturen te rekenen. Het zal dan weer 8°C worden.

Voor nieuwe uitdagingen staan

Brawn leidde de teams van Benetton en Ferrari naar wereldkampioenschappen, voordat hij dat in 2009 met zijn eigen team Brawn GP deed. Na vier seizoenen als teambaas van Mercedes kondigde hij zijn pensioen aan. Vanaf 2017 ging hij aan de slag als de manager en technisch directeur van de Formula One Group, een baan die hij na het seizoen van 2022 opgaf. De Brit was nog nauw betrokken bij gesprekken omtrent de Grand Prix van Las Vegas en heeft nu toegegeven dat ze niet op de hoogte waren van het klimaat in de Mojavewoestijn.

"Iets waar we eerst niet bij stilstonden, maar waar de bandenfabrikant [Pirelli] wel aan de slag is gegaan, is dat het heel erg koud wordt 's nachts," legde Brawn uit tegenover talkSPORT. Temperaturen willen rond deze periode nog wel eens zakken tot 3 à 4°C. "Dus, het kan behoorlijk koud worden en natuurlijk de auto's in die temperaturen aan de praat krijgen, kan een uitdaging zijn. De bandenfabrikant heeft wat werk verricht om ervoor te zorgen dat de banden hiermee om kunnen gaan. We zullen zeker voor nieuwe uitdagingen staan die we nooit eerder hebben gehad, maar ik denk dat het spectaculair wordt."