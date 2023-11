Vincent Bruins

Vrijdag 10 november 2023 20:27 - Laatste update: 20:33

De Formule 1 strijkt volgende week neer in de grootste stad van de Amerikaanse staat Nevada voor de allereerste Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen lijkt niet echt onder de indruk te zijn van het feit dat de koningsklasse in de gokstad gaat racen. De coureur van Red Bull Racing denkt dat het meer voor de show is.

De wedstrijd wordt verreden op het Las Vegas Strip Circuit. Met 6,201 kilometer is het een van de langste banen op de Formule 1-kalender. De coureurs zullen 50 ronden afleggen op het gloednieuwe stratencircuit van 17 bochten. Ze zullen via Rochelle Avenue Intersection over Koval Lane gaan. Vervolgens gaan ze via Westchester Drive om de Sphere heen. Langs Sands Avenue komen de coureurs aan op The Strip voor een recht stuk van 1,7 kilometer. Daar gaan de auto's met meer dan 300 kilometer per uur langs de bekendste casino's. Vervolgens komen ze via Harmon Avenue weer terecht bij het start-finishgedeelte.

Artikel gaat verder onder video

Erheen gaan, je ding doen en weer weggaan

Verstappen lijkt niet onder de indruk te zijn van de baan in Las Vegas. "Ten eerste, volgens mij zijn we hier meer voor de show dan voor het racen zelf, als je kijkt naar de layout van het circuit," aldus de drievoudig wereldkampioen bij Motorsport.com. "Maar weet je, daar hou ik dus niet echt van. Ik heb meer zoiets van: ik ga erheen, doe mijn ding en ik ga weer weg." Op de vraag of het vergelijkbaar gaat zijn met de Grand Prix van Monaco: "Ja, maar Monaco heeft ook een geschiedenis en het is ook de plek zelf. Iedereen wil tenminste een keer in Monaco zijn geweest. Je kan het eigenlijk niet vergelijken."

OOK INTERESSANT: Verstappen blikt met 'GP' terug op eerste overwinning in Spanje 2016

Niet geweldig voor de Red Bull

"Qua racen misschien niet," vervolgde de Nederlander over of Las Vegas een waardige toevoeging is op de kalender. "Maar misschien wel qua potentiële partners en het hele gebeuren eromheen. Maar natuurlijk hou ik me daar niet zo mee bezig..." Verstappen ging verder in op het circuit zelf: "Het is een vrij simpele baan qua layout, het is redelijk makkelijk om te leren. Het circuit is best interessant met een aantal gecombineerde bochten, wat niet makkelijk zal zijn als het gaat om het blokkeren van de voorkant, wat niet geweldig is voor onze auto, maar dat is oké. Nog een ding dat interessant zal zijn is de ruwheid en de hobbels van het circuit, en hoe goed daaraan gewerkt is." Verstappen verwacht een boel inhaalacties.