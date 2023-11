Remy Ramjiawan

Donderdag 9 november 2023

In 2023 rijgt Max Verstappen de zeges aan elkaar, maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. In gesprek met Talking Bull gaat de Nederlander samen met race-engineer Gianpiero Lambiase in op hun eerste zege in 2016 en onthult hij dat vader Jos zo nerveus was tijdens de race, dat hij even last had van een bloedneus.

Verstappen werd halverwege 2016 naar het topteam van Red Bull Racing gehaald. Daniil Kvyat moest daarvoor plaatsmaken en nam het vacante stoeltje van de Limburger in bij Toro Rosso (AlphaTauri red.). Van tevoren werd er niet te veel druk op de toen nog achttienjarige Verstappen gezet, die uiteindelijk tijdens de race de beide mannen van Mercedes voor zich zag crashen. Daarna was een podiumplek wel iets dat hij kon bereiken, maar het werd uiteindelijk de allereerste zege van de drievoudig wereldkampioen.

'Geen verwachtingen'

'Het was best wel bizar eigenlijk. Ik voegde mezelf een week ervoor bij het team en ik moest zoveel nieuwe dingen leren. Aan de auto wennen, de procedures onder de knie krijgen, het was bijna een boek dat ik in mijn hoofd moest stampen. Ik had daardoor eigenlijk weinig verwachtingen van het weekend, want ik moest zoveel leren. Je staat dan ook ineens in de druk van een topteam en je kunt je nergens meer achter verschuilen', zo legt hij uit over het ingaan van dat eerste weekend voor Red Bull.

Jos Verstappen had een bloedneus tijdens de race

De opdracht die hij van teambaas Christian Horner meekreeg was om simpelweg niets geks te doen en flink wat punten te scoren. Vanaf P4 vertrok hij die middag: 'In bocht vier, dat was een mooie bocht die dag, daar verdwenen ineens die twee Mercedessen. Toen wist ik: 'we kunnen het podium vandaag wel bereiken.' Verstappen moest het lang uithouden op zijn setje banden en stond vervolgens in de eindfase nog onder druk van Kimi Räikkönen. 'Met nog tien ronden te gaan was ik vrij nerveus. Ik zei tegen mezelf: 'ik kan me geen fout permitteren.' Dit wordt mijn eerste overwinning, ik kan geen bandje laten blokkeren en geen fouten maken.' Verstappen doet daarnaast uit de doeken dat vader Jos het toch wel lastig had. 'Hij was zelfs nerveuzer dan ik, want blijkbaar had hij tijdens de race een bloedneus.'

GP: 'Ook mijn eerste zege'

De rest is vervolgens geschiedenis, want Verstappen wist zijn eerste overwinning bij te schrijven. 'Iedereen had zoiets van: 'wat is hier allemaal gebeurd?' Inclusief ikzelf. Het was een weekend om nooit te vergeten.' Lambiase valt Verstappen bij: 'Het hele weekend ging het prima. Hij leunde veel op zijn talent en in Q3 zag hij Daniel (Ricciardo red.) langszij komen met een paar tienden.' Volgens Lambiase had dat de Limburger getriggerd om net iets extra's te doen tijdens de race. 'Toen de twee leiders (Nico Rosberg en Lewis Hamilton red.) uitvielen kon hij de linker achterband goedhouden, want dat was onze grootste limiet dat weekend en toen kon hij ook nog iemand zo ervaren als Kimi achter zich houden. Het was uiteindelijk ook mijn allereerste overwinning', aldus Lambiase.