Red Bull op het matje na protest Haas, Wolff vernietigend over 'miserabel' Mercedes | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Eén dag na de Grand Prix van São Paulo valt er natuurlijk genoeg na te bespreken over de spannende race op het circuit van Interlagos. Toto Wolff, één van de grote verliezers in Brazilië, is totaal niet te spreken over de prestaties van Mercedes tijdens het afgelopen weekend en laat dat in duidelijke taal blijken. Daarnaast nog een opvallend ander nieuwtje: Red Bull, Aston Martin en Williams moeten zich namelijk bij de FIA verantwoorden na een protest van Haas. Het gaat om de track limits-overschrijdingen in Austin.

Wolff na 'onvergeeflijk' weekend: 'Medelijden dat die twee in zo'n miserabel ding rijden'

Het werd een middag om snel te vergeten voor het team van Mercedes op het circuit van Interlagos. De Zilverpijlen kwamen zeer teleurstellend voor de dag en hadden nul tempo plus technische problemen. Na afloop van de domper voor de Duitse renstal reageert Toto Wolff kwaad op de prestaties van het team. "Een onvergeeflijke prestatie. Er zijn gewoon geen woorden voor. Die auto eindigde vorige week en de week ervoor tweede. Wat we er ook aan hebben gedaan, het was verschrikkelijk." Meer lezen? Klik hier!

Internationale media reageren op zege Verstappen en duel Alonso en Pérez in São Paulo

Max Verstappen schreef zondagavond de F1 Grand Prix van São Paulo op zijn naam door Lando Norris en Fernando Alonso af te troeven. Daar waar Verstappen, iets wat ook de internationale media hebben gezien, geen duel hoefde uit te vechten, moest Alonso dit wel om zijn derde plaats te behouden. In dit artikel lees je wat de internationale media te vertellen heeft na de twintigste race van het Formule 1-seizoen. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull, Aston Martin en Williams moeten op het matje komen voor protest van Haas

De internationale autosportfederatie heeft zich uitgesproken over het protest dat het team van Haas heeft ingediend naar aanleiding van de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het team krijgt samen met Aston Martin, Red Bull Racing en Williams op woensdag 8 november, de kans om tekst en uitleg te geven over de vermeende track limits-overschrijdingen op COTA, zo meldt de autobond. Meer lezen? Klik hier!

Horner legt uit waarom Verstappen Tom Jones te horen kreeg na zijn zege in São Paulo

Het was een bijzonder tafereel na het vallen van de vlag in Brazilië, Max Verstappen die meezong met 'Green Green Grass of Home' van Tom Jones. Red Bull-teambaas Christian Horner legt in gesprek met Motorsport.com uit waarom dit specifieke nummer werd uitgekozen. "We hebben onlangs iets nieuws geleerd over Max, namelijk dat onderweg naar huis van een kartrace zijn vader steeds maar weer dezelfde nummers van Tom Jones draaide." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen, Alonso en Norris houden niet van show rondom F1: "Zijn hier om te racen"

F1 is de afgelopen jaren steeds populairder geworden, met series als Drive to Survive en meer aandacht in de media als oorzaak en gevolg hiervan. Max Verstappen, Fernando Alonso en Lando Norris werden ernaar gevraagd na de Grand Prix van São Paulo en reageerden veelzeggend. "Ik ben erg gefocust op het racen en niet op de hele show. Ik heb nooit iets gezien van Drive to Survive, zelfs niet het eerste seizoen of wat dan ook, ik heb nooit een aflevering gezien. Jij wel?" Meer lezen? Klik hier!