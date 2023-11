Lars Leeftink

Maandag 6 november 2023 09:37 - Laatste update: 09:40

F1 is de afgelopen jaren steeds populairder geworden, met series als Drive to Survive en meer aandacht in de media als oorzaak en gevolg hiervan. Max Verstappen, Fernando Alonso en Lando Norris werden ernaar gevraagd na de Grand Prix van São Paulo en reageerden veelzeggend.

Dankzij het aankomende weekend in Las Vegas kregen de drie coureurs tijdens de persconferentie na de race een vraag over of ze veel aandacht schenken aan series zoals Drive to Survive, andere beelden achter de schermen en social media. Verstappen is vervolgens vrij duidelijk. "Nee. Waarschijnlijk ben ik een beetje meer van de oude stempel. Ik wou dat sociale media nooit hadden bestaan. Vrijheid van meningsuiting, toch?"

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de stand in het kampioenschap van de constructeurs na de Grand Prix van São Paulo

Onderonsje Alonso en Verstappen

Alonso sluit zich bij Verstappen aan en let er ook niet al te veel op. "Ik ben erg gefocust op het racen en niet op de hele show. Ik heb nooit iets gezien van Drive to Survive, zelfs niet het eerste seizoen of wat dan ook, ik heb nooit een aflevering gezien. Jij wel?", vraagt de Spanjaard aan Verstappen. "Rij je om te overleven? Ik rijd om plezier te hebben", was de reactie van de Nederlander. Alonso was daarna ook duidelijk. "Op zaterdag, ja. We gaan erheen, doen voor de race de driver parade en dat soort dingen. Die zitten niet altijd in onze droomvoorbereiding voor de race. We proberen een balans te vinden. We weten dat het belangrijk is voor de sport, maar ik denk dat coureurs, teams en zelfs voor jullie in de media het een erg lang seizoen is. Het is veel reizen en we doen het allemaal om te racen. Dit is waar we van houden, maar alles wat erbij komt kijken is soms een beetje te veel. We begrijpen het wel."

Reactie Norris

Vervolgens neemt Norris het woord. "Eerlijk gezegd denk ik er net zo over. Ik keek, denk ik, naar de eerste aflevering waar ik ooit in zat, het einde van het eerste seizoen, en dat was het. Dat was alles wat ik zag. Als je alles weet wat er gebeurt, is het leuk als ze je er goed uit laten zien, maar soms laten ze je er ook slecht uitzien. En uiteindelijk is de waarheid dat het een show blijft. Het is om mensen te vermaken. Het is er niet om de meest eerlijke dingen over alle situaties te vertellen. Ik weet het, het is business, toch? Het is een bedrijf, Formule 1. Het is entertainment. Hoezeer ik het ook niet doe voor het vermaak [van de fans], als het niet op tv zou komen zou het er niet toe doen. Ik wil gewoon rijden en daarom ben ik hier. Ik ben hier niet om alle interviews te doen en van al die dingen te genieten. Ik hou van Formule 1 omdat ik het leuk vind om te rijden, het op te nemen tegen deze jongens en te racen. Zelfs sinds ik begonnen ben, is de media-aandacht veel groter geworden. In de business-wereld is dat waarschijnlijk logisch, want er is meer geld. Zo werkt het normaal gesproken. Als coureurs genieten we er niet al te veel van, maar het heeft wel wat voordelen, denk ik.