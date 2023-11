Dit is de stand in het kampioenschap van de constructeurs na de Grand Prix van São Paulo

Lars Leeftink

Hoewel het constructeurskampioenschap bovenin natuurlijk al een tijdje beslist is door Red Bull Racing, blijft het daaronder op verschillende plekken erg spannend voor de meeste teams. Een plekje stijgen in het klassement kan immers veel extra financiële beloning betekenen. Zeven teams mochten punten bijschrijven, terwijl drie teams geen punten scoorden tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo.

De stand bij de constructeurs werd qua kampioenschap beslist in Japan, toen Red Bull definitief niet meer in te halen was. Daarachter strijden Mercedes, McLaren, Aston Martin, Ferrari en Alpine al het hele seizoen om de overige plekken in de top tien van de race, terwijl AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams en Haas de achterhoede vormen en strijden om P7 tot en met P10 in het kampioenschap.

Red Bull scoorde 51 punten, een aantal dat alleen in Azerbeidzjan en Oostenrijk dit seizoen hoger lag. Verder scoorden McLaren en Aston Martin 26 en 25 punten, waardoor ze in zijn gelopen op Mercedes en Ferrari. Het gat is echter nog tachtig en honderd punten voor McLaren en nog meer voor Aston Martin naar deze twee teams. Alpine wordt zesde en kan dit seizoen niet meer stijgen of dalen. Achter Alpine sloeg AlphaTauri dit weekend echter toe. Terwijl Alfa Romeo, Williams en Haas geen punten zouden scoren, scoorde AlphaTauri vijf punten. Daardoor staat het team nu stevig achtste en heeft het nog maar zeven punten achterstand op Williams.

