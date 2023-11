Horner legt uit waarom Verstappen Tom Jones te horen kreeg na zijn zege in São Paulo

Remy Ramjiawan

Maandag 6 november 2023 10:54 - Laatste update: 10:56

Het was een bijzonder tafereel na het vallen van de vlag in Brazilië, Max Verstappen die meezong met 'Green Green Grass of Home' van Tom Jones. Red Bull-teambaas Christian Horner legt in gesprek met Motorsport.com uit waarom dit specifieke nummer werd uitgekozen.

Verstappen wist in São Paulo zijn zeventiende zege van het seizoen te pakken en wist daarmee het 71-jarige record van Alberto Ascari te verbreken. De Italiaan wist een winstpercentage van 75 procent neer te zetten en lange tijd werd gedacht dat dit record niet meer zou worden verbroken. De Limburger kent echter een uiterst dominant jaar en heeft na de zege in Brazilië een winstpercentage van 77,27 procent achter zijn naam staan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko zag Pérez op zijn best in Brazilië: 'Gevecht was sensationeel'

Niet Ed Sheeran of de Spice Girls, maar Tom Jones

De inmiddels drievoudig wereldkampioen ging met vader Jos heel Europa door om furore te maken in zijn begindagen. "We hebben onlangs iets nieuws geleerd over Max, namelijk dat onderweg naar huis van een kartrace zijn vader steeds maar weer dezelfde nummers van Tom Jones draaide. Daarom zette ik ‘Green Green Grass of Home’ op. Het was Radio Red Bull", zo legt Horner uit. Daarnaast ontdekte Horner dat dit één van de favoriete nummers is van de Limburger. "Ik vroeg Jos wat Max zijn lievelingsnummer is, zodat ik aan Paul [Monaghan] kon vragen of hij dat voor ons kon spelen. Het antwoord was ‘Green Green Grass of Home’ van Tom Jones. Ik ging er vanuit dat Max graag naar Ed Sheeran of iets anders hedendaags luisterde, en naar de Spice Girls natuurlijk. Maar nee dus, het blijkt Tom Jones te zijn."

Verstappen houdt het liever bij het racen

Toen Verstappen werd geconfronteerd met het nummer, bleek al snel dat het talent vooral in een raceauto zit en niet met een microfoon. "Geef je baan maar niet op", zo grapte Gianpiero Lambiase achteraf tegen de Nederlander. Die kon er zelf ook wel om lachen: "Ben geen goede zanger. Ik geloof dat ik daar [racen] iets beter in ben!"